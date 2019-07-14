"Gözyaşlarımızı kimseye göstermeden ağlıyoruz"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri"Gözyaşlarımızı kimseye göstermeden ağlıyoruz"
GeriGündem "Gözyaşlarımızı kimseye göstermeden ağlıyoruz"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
14.07.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

"Gözyaşlarımızı kimseye göstermeden ağlıyoruz"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Gözyaşlarımızı kimseye göstermeden ağlıyoruz"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssünden açılan ateş sonucu 2 arkadaşıyla şehit olan Yasin Yılmaz'ın babası Eyüp Yılmaz, "3 yıldır, bizler her gün ağıtlarımızdan rahatsız olmasınlar diye gözyaşımızı kimseye göstermeden ağlıyoruz. Vicdansızların yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacağız. Bizim en çok istediğimiz bu canilerin idam edilmeleri." dedi. 

FETÖ üyelerinin darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi Yasin Yılmaz ve 4 arkadaşı, ellerinde bayraklarla darbeye teşebbüs edenlere karşı Ankara Kazan'daki  Akıncı Üssü nizamiyesi önünde toplandı. Darbeci komutanların askerlere ateş emrini umursamayan Yılmaz ve arkadaşları, tekbir getirerek darbe girişimini protesto etti. Darbecilerin açtığı ateş sonucu Yılmaz ve 2 arkadaşı şehit olurken, bir arkadaşı da yaralandı, diğeri yara almadan kurtuldu. 

Evli ve bir çocuk babası şehit Yasin Yılmaz'ın babası Eyüp Yılmaz, AA muhabirine, çocuklarını hiçbir zaman unutamadıklarını söyledi.

Olay gününü anlatan Yılmaz, oğlunun 15 Temmuz gecesi işten gelip yorgun olduğu için erken uyuduğunu belirterek, "Arkadaşları oğluma mesaj atmışlar. Uyanıp telefona baktığında yanımıza gelip 'baba, ben dışarı çıkıyorum' dedi. 5 arkadaş buluşup bir taksiye binerek Akıncı Üssü'ne gitmişler. Daha sonra gelinim oğlumu aradığında telefona bakanlar oğlumun yaralı olduğunu söylemiş. Ben de ondan sonra hastaneye gittim." dedi. 

Hastanede oğlunu bulamadığını, bir kişinin "morga bakın" demesi üzerine morga indiğini anlatan Yılmaz, "Oğlum morga yeni getirilmiş, otopsi için hazırlık yapıyorlardı. Orada ben yıkıldım." diye konuştu. 

Yılmaz, acılarının hiçbir zaman dinmediğini ifade ederek, şunları söyledi: 

"3 yıldır bizler her gün ağıtlarımızdan rahatsız olmasınlar diye gözyaşlarımızı kimseye göstermeden ağlıyoruz. Vicdansızların yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacağız. Bu unutulmayacak, bizler bu acıyı çekiyoruz. Allah onlara daha büyüklerini çektirsin. Kadere inanıyoruz, biz bunu kabullendik. İnşallah bunlar daha beter olacaklar. Bizim en çok istediğimiz bu canilerin idam edilmeleri." 

Oğlunun mezarı başında Adalet Bakanına seslenen Yılmaz, "Sayın Bakanım, biz her yıl geliyoruz buraya, bu acıları yaşıyoruz. Bizim sizden tek isteğimiz, ne olur, bu idam yasasını çıkarın, bir defaya mahsus olsun idam yasası çıksın, bunlar idam edilsin, ondan sonra kaldırılacaksa kaldırılsın." ifadelerini kullandı. 

Yılmaz, mahkemeleri takip ettiklerini ve sanıkların darbe girişimini, yaptıklarını kabul etmediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Oğlumuz gururlu bir yolda öldü Allah'a şükür, anlımız açık, gururluyuz, bunlar bizi teselli ediyor. Benim bir oğlum daha var, birini vatan için verdim, gerekirse oğlum da hazır, ben de hazırım. 64 yaşındayım ama daha çok şeyin üzerinden gelecek durumdayız. Reisimiz dik durduğu müddetçe sonuna kadar arkasında duracağız. Tek kişi kalsak dahi bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz. Gün gelecek Amerika'daki o caninin boynuna yular takılacak. Abdullah Öcalan'ın gözleri bağlanıp Kenya'dan geldiği gibi bu da mutlaka Türkiye'ye gelecek, bunun hesabını verecek. Bu caniler mutlaka cezalarını çekecekler, çekmeleri gerekir."

Anne Hatice Yılmaz da oğlunun acısını hiçbir zaman unutamadığını dile getirerek, "Oğlumu şehit edenlerin gözümüzün önünde idam edilmesini istiyoruz, başka bir şey diyemiyoruz." dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
S-400 sevkiyatında beşinci uçak da indi
70 - 90 yaş avcısı
Pençe-2 harekâtıyla ilgili açıklama geldi! İşte ilk fotoğraflar
Uzmanlar Irak’ın kuzeyinde yeni başlatılan operasyonu değerlendi