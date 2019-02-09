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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA)
09.02.2019 - 18:09, Son Güncelleme:

Gözyaşları sel oldu... Annesine söyleyemediler

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Gözyaşları sel oldu... Annesine söyleyemediler

İSTANBUL’un Kartal ilçesinde 8 katlı apartmanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan ve 2 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Şevval Yılmaz (19), Sakarya’nın Hendek ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede, Şevval’in tabutunun üzerinde gelin duvağı örtüldü.

Kartal’da geçen çarşamba günü, 8 katlı Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesi sonucu yaşanan faciada enkaz altına kalan Şevval Yılmaz’ın cansız bedenine olaydan 2 gün sonra ulaşıldı. Otopsi sonrası ailesi tarafından teslim alınan Şevval’in cenazesi, bu sabah saatlerinde baba ocağı olan Sakarya’nın Hendek ilçesi Kırktepe Mahallesi’ne götürüldü. Kartal’da sağlık meslek lisesinde okuyan ve hemşire olma hayali kuran Şevval Yılmaz’ın cenazesi, bu sabah helallik alınması için son kez babaevinin önüne getirildi. Evin önünde bekleyen Yılmaz Ailesi ve akrabaları, gözyaşlarına boğuldu.

YOĞUN KATILIM

Gözyaşları sel oldu... Annesine söyleyemediler

Şevval’in cenazesi helallik alındıktan sonra cenaze namazının kılınacağı Kırktepe Merkez Camii’ne götürüldü. Acılı aile burada taziyeleri kabul etti. Genç kızın babası Çetin ve ağabeyi Gökhan Yılmaz ile teyzeleri, yakınları ve arkadaşları taziye sırasında tabuta sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü. Cenaze namazına Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan ile Şevval Yılmaz’ın okul arkadaşları da katıldı. Yoğun katılım nedeniyle cami bahçesinde adım atacak yer kalmadı. Cenazede, Şevval’in tabutunun üzerinde gelin duvağı örtüldü.

Şevval Yılmaz’ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kırktepe Mahallesi Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

’HAVASIZLIKTAN ÖLDÜ’

Gözyaşları sel oldu... Annesine söyleyemediler

Genç kızın amcası Adem Yılmaz, yeğeninin facia sırasında aldığı darbe sonucu değil havasızlıktan öldüğünü düşündüklerini belirterek, "Evde oturuyordular, ben de orada oturuyorum. Sonra bir haber geldi, bina çöktü diye. Hemen koştuk, annesini 5 saat sonra çıkardılar. Bina caddeye doğru yatınca arkası açıldı, arkadan çıkardılar. Bu ön tarafa düşmüş, annesine ’Deprem oluyor’ demiş, annesi ’Hayır’ demiş. O arada dairenin çıkışına doğru kaçmış, bina çökünce kirişin altında kalmış. İlk raporlara göre havasızlıktan öldü, muhtemelen öyle. Vücudunda pek bir şey yoktu, Adli Tıp raporu bu şekilde" dedi.

ANNESİNE SÖYLEMEDİLER

Kızıyla birlikte enkaz altında kalan ve molozların içinden yaralı olarak çıkarılan anne Güler Yılmaz’ın Şevval Yılmaz’ın öldüğünden habersiz olduğu öğrenildi. Ailenin, İstanbul’da bir hastanede yatan anneye acı haberi tedavisi sonrası vereceği belirtildi.

 

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