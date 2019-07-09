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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)
09.07.2019 - 18:54, Son Güncelleme:

Gözyaşları sel oldu

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ANTALYA’da, evinde ölü bulunan fizyoterapist Funda Alacaoğlu (37), memleketi Denizli’de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi’ndeki sitenin C blok giriş katında yalnız yaşayan, bir süre önce eşinden boşanan ve sağlık kurumunda fizyoterapist olarak çalışan Funda Alacaoğlu’dan haber alamayan komşuları, dün sabah balkon kapısından içeriye girdi.

Yatak odasında Alacaoğlu’nun hareketsiz yattığını gören komşuları durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alacaoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Funda Alacaoğlu’nun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Alacaoğlu’nun cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Denizli’ye getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Alacaoğlu için Ulu Camisi’nde,ÿikindide helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Alacaoğlu’nun annesi Pakize Alacaoğlu, babası Osman Alacaoğlu ve kardeşi Zeynep Çiğim, taziyeleri kabul etti. Cenazede uzun süre gözyaşı döken anne Pakize Alacaoğlu’nu yakınları teselli etmeye çalıştı. Tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına konulan fizyoterapist Alacaoğlu, Asri Mezarlık’ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

 

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