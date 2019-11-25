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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nuri PİR/ADANA, (DHA)
25.11.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

Gözyaşları içinde kaldı! 'Nasıl yapacağız bilmiyorum...'

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Gözyaşları içinde kaldı! 'Nasıl yapacağız bilmiyorum...'

ADANA'da elektrik kontağından çıkan yangında, kirada oturduğu evin eşyaları kül olan 3 çocuk annesi Hacer Demirel (26), gözyaşı dökerek, “Eşyaları nasıl yapacağız, bu evi nasıl onaracağız bilmiyorum" diye yardım istedi.

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  • Evi yanan 3 çocuk annesi gözyaşlarına boğuldu
  • Evi yanan 3 çocuk annesi gözyaşlarına boğuldu
  • Evi yanan 3 çocuk annesi gözyaşlarına boğuldu
  • Evi yanan 3 çocuk annesi gözyaşlarına boğuldu
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Yangın, dün saat 06.00 sıralarında Yüreğir ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi’nde Hacer Demirel ile dini nikahlı eşi Ali Budan’ın (32) kirada oturduğu evde meydana geldi.

İddiaya göre, elektronik cihazların alev almasıyla başlayan yangın, evin tüm odalarına yayıldı.

Eşi ve 3 çocuğuyla uyuduğu sırada evi kaplayan dumanlar nedeniyle öksürerek uyanan Ali Buldan, ailesini uyandırarak evden dışarı çıkarttı.

Vatandaşların yardımı ve ihbar üzerine sevk edilen itfaiye erleri tarafından yangın söndürülürken, eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Gözyaşları döken Hacer Demirel, o sırada uyudukları için yangının nasıl çıktığını anlamadıklarını belirterek, "Sabah elektrikler kesilip birden gelince yangın çıkmış.

Eşim şeker hastası, çalışmıyor. Ev yandı, eşyalar kül oldu. Eşyaları nasıl yapacağız, bu evi nasıl onaracağız bilmiyorum" diye konuştu.

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