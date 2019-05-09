Gözyaşları içinde izledi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGözyaşları içinde izledi...
GeriGündem Gözyaşları içinde izledi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Özgür EREN -Zeki GÜNAL/DHA
09.05.2019 - 17:03, Son Güncelleme:

Gözyaşları içinde izledi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gözyaşları içinde izledi...

Beyoğlu'nda  bir binanın 5 katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın iftaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.  Dumandan etkilenerek içeride kalan bir kişi, itfaiye gelmeden vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Ağabeyinin evinin yandığını haber alarak olay yerine gelen kadın yangını gözyaşları içinde izledi.

İstiklal Mahallesi Pir Hüsamettin Sokakta saat 15.30 sıralarında 10 katlı binanın 5. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların çıktığını gören sokak sakinleri hemen yangının olduğu kata çıktı. İçeride bir kişinin  olduğunu ve dumandan çıkamadığını duyan vatandaşlar kapıyı açmaya çalıştı. Bir süre sonra kapıyı açan vatandaşlar içeride bulunan ve dumandan etkilenmiş kişiyi hemen sokağa çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye,sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen  itfaiye ekipleri yangına müdahale edip kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle sokak  içerisinde kısa süreli panik yaşandı. Ağabeyinin evinin yandığını öğrenen bir kadın ise koşarak olay yerine geldi. Evin yanışını izleyen kadın gözyaşlarına hakim olamadı. Yangın nedeniyle bir kişi dumandan etkilenirken dairede hasar meydana geldi.

Gözyaşları içinde izledi...

Gözyaşları içinde izledi...

Gözyaşları içinde izledi...


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Polis kepenklere bakınca bir kız çocuğu gördü... Antalya'daki operasyonda iğrenç detaylar

Kız kardeşi başından vurulmuştu... Silifke Belediye Başkanı tutuklandı

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

İçişleri Bakanlığı'ndan 100 bin polise İstanbul'da oy kullandırılacağı iddiasına yalanlama