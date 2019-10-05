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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- İHA
05.10.2019 - 17:15, Son Güncelleme:

Gözyaşları içinde anlattı: 'Yalvarıyorum bulun onları'

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Bursa'da, bir kuyumcunun camını satır ve balta ile kırarak içeri giren hırsızlar, 75 bin lira değerindeki altınları çuvala koyup kaçtı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, dükkan sahibi olayı gözyaşları içerisinde anlattı.

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  • Hırsızlar altınları çuvala koyup çaldılar, kuyumcu gözyaşlarına boğuldu
  • Hırsızlar altınları çuvala koyup çaldılar, kuyumcu gözyaşlarına boğuldu
  • Hırsızlar altınları çuvala koyup çaldılar, kuyumcu gözyaşlarına boğuldu
  • Hırsızlar altınları çuvala koyup çaldılar, kuyumcu gözyaşlarına boğuldu
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Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aynı mahalle muhtarı Mustafa Süleyman'a ait kuyumcuya gelen kimliği belirsiz 2 kişi, iş yerinin kepengini açtı.

Hırsızlar elinde bulunan satır ve balta ile iş yerinin camlarını kırarak içeriye girdi. Elinde bulunan çuvala altınları dolduran şüpheliler, vatandaşların kendisini fark etmesi üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olayı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ilk belirlemelere göre yaklaşık 75 bin TL değerinde altın çalındığını bildirdi. Polis ekipleri kuyumcuyu soyan 2 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDI

Yaklaşık 75 bin lira değerinde altın çalan şüpheliler kuyumcunun güvenlik kameralarına yakalandı.

Görüntülerde şüphelilerin dükkanın camlarını balta ve satır ile kırdıkları daha sonra içeriye girdikleri görülürken yanlarında getirdikleri çuvala altın doldukları görüldü.

Daha sonra fark edilmeleri üzerine yaklaşık 75 bin TL değerinde altını alıp kaçtılar. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DÜKKAN SAHİBİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İş yerine hırsız girmesiyle yıkılan mahalle muhtarı Mustafa Süleyman, olayı anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Daha öncede iş yerine defalarca hırsız girdiğini belirten Süleyman, "Telefon ettiler 'muhtarım dükkanı soyuyorlar' diye koşa koşa geldim. 75 bin liralık malım çalındı.

Ben çocuk okutuyorum. Bu çocukları okutmak için parmağımla kazıya kazıya kazanıyorum.

Ben ne yapacağım şimdi birikimim çalındı. Yalvarıyorum hırsızı bulun. Önce levye ile kilitleri kırmışlar. Daha sonra gelip camları kırmışlar. 75 bin lira paralarım altınlarım gitti” dedi.

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