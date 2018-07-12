Gözyaşı kanalı tıkanıklığı nedir?

Şikayetleri:

Aşırı sulanma

Gözde sık sık çapaklanma

Burun köküne basmakla, göze iltihap gelmesi

Burun kökünde şişlik

Bulguları: çapaklanma, ağrı, kızarma ve şişme

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır?

Tıkanıklığın tespitinde en sık kullanılan yöntem bir kanül yardımı ile gözyaşı yollarına sıvı verilmesi (lavaj) işlemidir. Gözyaşı yollarına sıvı verilmesi işleminde hastanın boğazına sıvı gelirse gözyaşı yolları açıktır, sıvı gelmemesi durumunda ise gözyaşı yollarının kapalı olduğu anlaşılır. Hekimin gerek görmesi durumunda gözyaşı yolları görüntüleme tetkikleri istenebilir. Bu tetkikler dakriyosistografi ve dakriyosintigrafidir.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır?

Doğumsal gözyaşı kanal tıkanıklığı:İlk 1 yıl masaj uygulaması yapılır. Masaj burun kökünden, aşağı doğru sıvazlama şeklinde uygulanır. Günde 3-4 kez, 10 sefer bu masaj hareketini yapmak gerekir. 1.5 yılın sonunda, yaşarma geçmezse kanal kendiliğinden açılmamış demektir. O zaman “probing“ denilen sondalama işlemi yapılır.

İlk sondalamadan sonra yaşarma şikâyeti geçmezse, sondalama işlemi tekrarlanabilir. Sondalama ile de yaşarma geçmezse, hastaya balon kataterile dilatasyon ve tüp entübasyonu uygulanabilir. Bu tedavi yöntemleri ile başarı sağlanamazsa ilerleyen dönemde çocuğa dakriyosistorinostomi ameliyat yapılabilir.

b) Edinsel gözyaşı kanal tıkanıklığı: Tedavi genellikle cerrahidir. Tedavinin amacı gözyaşı kesesi ile burun boşluğu arasında yeni bir yol açılmasıdır. Bu amaçla değişik ameliyat teknikleri uygulanabilir. Yeni açılan kanalın tıkanma ihtimali yüksek olan bazı olgularda bu kanala geçici süre ile durmak üzere silikon tüp yerleştirilebilir.

External dakriyosistorinostomi:

2.Endoskopik dakriyosistorinostomi:

Transkanaliküler lazer dakriyosistorinostomi:

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Ameliyattan sonra göz çevresinde şişlik ve morluk olabilir, 1 hafta oral ve topikal antibiyotik kullanılır. Dikişler 1 hafta sonra alınır.