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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatma AKSU / İSTANBUL
19.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Gözüm arkada kalmayacak’

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‘Gözüm arkada kalmayacak’

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 1.5 yıl önce başlattığı ‘Sıfır Atık’ projesine ‘Başakgiller’ adlı çizgi karakter ve ‘Yeşil şapka takılsın, geri dönüşüm başlasın’ sloganıyla destek veren İstanbul Başakşehir Belediyesi’nin kampanyasının tanıtım törenine katıldı.

Emine Erdoğan, projeyle çevre seferberliğine katılan çocuk ve gençleri görünce, “Gençlerin bu işe sahip çıktığını gördüm ya, artık gözüm arkada değil. Hayırlı, mübarek olsun” dedi. Sunuculuğunu CNN Türk’ten Güven İslamoğlu’nun yaptığı törende öğrencilere hitap eden Emine Erdoğan, 1.5 yıl içinde Sıfır Atık projesi kapsamında 42 milyon ağacın kesilmesinin önlendiğine dikkat çekerek, “İnanıyorum ki, 2023’te atık karnemizin karşısında ‘sıfır’ yazacak. Bu, atık söz konusu olduğunda alacağımız en güzel nottur” dedi. Bu sözler büyük alkış aldı. 

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