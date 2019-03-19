‘Gözüm arkada kalmayacak’
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 1.5 yıl önce başlattığı ‘Sıfır Atık’ projesine ‘Başakgiller’ adlı çizgi karakter ve ‘Yeşil şapka takılsın, geri dönüşüm başlasın’ sloganıyla destek veren İstanbul Başakşehir Belediyesi’nin kampanyasının tanıtım törenine katıldı.
Emine Erdoğan, projeyle çevre seferberliğine katılan çocuk ve gençleri görünce, “Gençlerin bu işe sahip çıktığını gördüm ya, artık gözüm arkada değil. Hayırlı, mübarek olsun” dedi. Sunuculuğunu CNN Türk’ten Güven İslamoğlu’nun yaptığı törende öğrencilere hitap eden Emine Erdoğan, 1.5 yıl içinde Sıfır Atık projesi kapsamında 42 milyon ağacın kesilmesinin önlendiğine dikkat çekerek, “İnanıyorum ki, 2023’te atık karnemizin karşısında ‘sıfır’ yazacak. Bu, atık söz konusu olduğunda alacağımız en güzel nottur” dedi. Bu sözler büyük alkış aldı.
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