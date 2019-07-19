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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.07.2019 - 16:08, Son Güncelleme:

Gözü yaşlı anneden evine dön çağrısı

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Gözü yaşlı anneden evine dön çağrısı

Bolu’da “Babama gidiyorum” diyerek evden ayrılan ve 10 gündür haber alınamayan 15 yaşındaki Neslihan Gören’in gözü yaşlı engelli annesi, kızına “evine dön” çağrısı yaptı. 

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  • Gözü yaşlı anneden evine dön çağrısı
  • Gözü yaşlı anneden evine dön çağrısı
  • Gözü yaşlı anneden evine dön çağrısı
  • Gözü yaşlı anneden evine dön çağrısı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da eşinden ayrı yaşayan engelli Hülya Aksoy’un 15 yaşındaki kızı Neslihan Gören, 10 gün önce “Babama gidiyorum” diyerek kız arkadaşı Aleyna S. ile birlikte evden ayrıldı.

Kızının babasına gitmediğini öğrenen anne Aksoy, genç kızın eve de gelmemesi üzerine durumu polis ekiplerine haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, 10 gündür nerede olduğu bilinmeyen ve haber alınamayan genç kızı bulmak için çalışma başlattı.

Gözyaşları içinde kızının eve dönmesini bekleyen acılı anne Hülya Aksoy, “Babasının yanında kalıyordu. En son beni rahat bırakın demişti. Ama yaşı da küçük. Rahat bırakmak gibi bir şansımız yok.

Nerede olduğunu da bilmiyorum. Aleyna S., benim telefonuma mesaj atmış, 'Kızınız bende. Artık bundan sonra kimi ararsanız arayın, istediğiniz kadar peşime düşün' demiş. Ben özellikle onun sakladığını düşünüyorum. Yok, neredeyse de geri dönsün. Beni hiç aramadı.

Normalde hiç bu kadar habersiz bırakmazdı. Çünkü benim üzüleceğimi bilir. Aklıma kötü şeyler de geliyor. Başına bir şey geldiğini de düşünüyorum. Neredeyse gelsin. Ne istiyorsa beraber karar verelim.

Olması gereken neyse onu yapalım. Konuşarak anlaşılamayacak bir şey yoktur. Ben biran önce gelsin istiyorum” dedi.

10 gündür beklediklerini söyleyen Aksoy, kızına çağrıda bulunarak, “Elimizde bir güç olmayınca beklemek o kadar kötü geliyor ki insana. Küçük bir şey değil, kocaman kız arıyoruz ama hala bulunamamasına da şaşırıyorum. Neredeyse çıksın gelsin. Ama biran önce gelsin” şeklinde konuştu. 

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