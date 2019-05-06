Gözleri oyulduğu iddia edilmişti, gerçek ortaya çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGözleri oyulduğu iddia edilmişti, gerçek ortaya çıktı
GeriGündem Gözleri oyulduğu iddia edilmişti, gerçek ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
06.05.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Gözleri oyulduğu iddia edilmişti, gerçek ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gözleri oyulduğu iddia edilmişti, gerçek ortaya çıktı

Tokat'ın Pazar ilçesinde gözleri oyulduğu iddia edilen golden cinsi köpeğin, gözlerinin oyulmadığı aslında hasta olduğu ortaya çıktı.

Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan golden retriever ırkı köpeğin gözlerinin oyulduğu iddiası hayvan sevenlerin tepkilerini neden olmuştu. Pazar Kaymakamlığı ve hayvan sevenler tarafından köpek, Sohayko derneği aracılığıyla tedavi edilmek üzere İstanbul’a gönderildi. Veteriner hekimin yaptığı kontrollerde köpeğin gözlerinin oyulduğu iddiası asılsız çıktı. Köpeğin ağır bir kanser rahatsızlığı geçirdiği tespit edildi.

Köpeğin tedavisinin Veteriner hekim Esma Yıldar tarafından devam edileceği, gözdeki görme kaybı için ise Veteriner hekim Murat Saroğlu'ndan destek alınacağı kaydedildi.

Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) Genel Başkanı Yasin Yılmaz, gözlerinin oyulduğu söylenilen köpeğin hasta olduğunu ifade ederek, “Veterinerlerimizin ilk kontrollerinde köpeğin ağır bir kanser rahatsızlığı geçirdiği belirlendi. Gözleri ve ağız içi inanılmaz şekilde yaralarla kaplı ve kanayan bu yaralara acil müdahale bulunuldu. Vatandaşlarımız sosyal medyada her gördüklerine inanmasınlar. Bu olay resmen bir ülkemizde infiale yol açtı” dedi.

Köpeğin kurtarılmasına destek olan Pazar Kaymakam vekili Ömer Saygılı'ya ve Pazar ilçe jandarma komutanlığına ve hayvan sevenlere teşekkür eden Başkan Yılmaz, “Köpeğin tedavisi çok uzun ve meşakkatli olacak. Muhtemelen tedavi için yurt dışında bulunan bazı ilaçlar temin etmeleri gerekecek” diye konuştu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Erzurum'da 17 Nisan'da kaybolan Furkan'dan acı haber geldi

İstanbul'da 'narkozlu' köpek dehşeti! Çığlık çığlığa yardım istediler

Kocasının oyununa geldi, 201 gün tutuklu kaldı... 19 bin TL tazminat kazandı

'Hanımağa şikayetçi oldu... Şok iddia: Seni hadım ederim