Gözler TUS tercih sonuçlarında
TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem tercih süreci 12 Nisan’da sona ermişti. Şimdi ise gözler sonuç duyurusunda. Peki, TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. Dönem tercih işlemleri, 05-12 Nisan 2019 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapıldı. Tercih süreci üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri arttı.
Geçtiğimiz yıl TUS 1. Dönem Tercihleri 9 Nisan’a kadar devam etmiş, sonuçlar ise 19 Nisan’da açıklanmıştı.
EK YERLEŞTİRMELER HAKKINDA
Bu yerleştirmeden boş kontenjan kalması durumunda ek yerleştirme yapılacaktır. Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM’nin internet adresinden ayrıca duyurulacaktır. Ek yerleştirme tercih işlemleri, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla yapılacaktır. Ek yerleştirme, 2019-TUS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacaktır. Ek yerleştirme ücreti 20.00 TL’dir. Ücret, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Banka/ATM’den ödeme yapılmamalıdır. Adaylar, bu ücreti tercih işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresince ve tercih süresinin bitiminden sonraki ilk gün saat 23.59’a kadar yatıracaklardır. Bu ücreti yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri, yerleştirme işlemine alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurul
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