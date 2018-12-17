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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.12.2018 - 11:07, Son Güncelleme:

Gözler TİSKİ sayfasında! TİSKİ sonuçları açıklandı mı?

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Gözler TİSKİ sayfasında! TİSKİ sonuçları açıklandı mı?

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, bünyesine yapacağı personel alımı için ön başvuru sonuçlarını açıklıyor. Resmi internet sitesi üzerinden açıklama gerçekleştirecek olan TİSKİ, sözlü sınava katılım gösterecek olan adayları belirleyecek. Peki, TİSKİ memur alımı sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

TİSKİ personel alımı sonuçları için merakla beklenen gün geldi. Alım yapılacak olan kadronun 5 katı oranında sözlü sınava girecek olan isimlerin belirleneceği TİSKİ sonuçları, kurumun internet sitesinin duyurular sayfasında yayımlanacak. Peki, TİSKİ sonuçları açıklandı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

TİSKİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Başvuru kılavuzunda 17 Aralık tarihinde yayımlanacağı açıklanan TİSKİ sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinde yer alacak.

Adayların merakla beklediği sonuçlar şu ana kadar henüz yayımlanmazken, gelişme yaşanması halinde haberimizin içerisine eklenecektir.

TİSKİ SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sözlü sınavlar aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.

Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylar; Genel Müdürlük tarafından düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ mail ile gönderilecektir.

Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

İlan edilen kadrolar için; Trabzon Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda 19/12/2018 Çarşamba günü saat 09:00’ da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır.

Sınav konuları;

* Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
* Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
* Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları
* Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar

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