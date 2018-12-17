Gözler TİSKİ sayfasında! TİSKİ sonuçları açıklandı mı?
Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, bünyesine yapacağı personel alımı için ön başvuru sonuçlarını açıklıyor. Resmi internet sitesi üzerinden açıklama gerçekleştirecek olan TİSKİ, sözlü sınava katılım gösterecek olan adayları belirleyecek. Peki, TİSKİ memur alımı sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TİSKİ personel alımı sonuçları için merakla beklenen gün geldi. Alım yapılacak olan kadronun 5 katı oranında sözlü sınava girecek olan isimlerin belirleneceği TİSKİ sonuçları, kurumun internet sitesinin duyurular sayfasında yayımlanacak. Peki, TİSKİ sonuçları açıklandı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TİSKİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Başvuru kılavuzunda 17 Aralık tarihinde yayımlanacağı açıklanan TİSKİ sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinde yer alacak.
Adayların merakla beklediği sonuçlar şu ana kadar henüz yayımlanmazken, gelişme yaşanması halinde haberimizin içerisine eklenecektir.
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Sözlü sınavlar aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.
Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylar; Genel Müdürlük tarafından düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ mail ile gönderilecektir.
Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?
İlan edilen kadrolar için; Trabzon Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda 19/12/2018 Çarşamba günü saat 09:00’ da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır.
Sınav konuları;
* Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
* Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
* Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları
* Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar
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