Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Gözler İstanbul'da, alana girişler devam ediyor... Bahçeli ve Destici geldi

    Gözler İstanbul'da, alana girişler devam ediyor... Bahçeli ve Destici geldi

    AA
    18.05.2018 - 15:06 | Son Güncelleme:

    Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Yenikapı Miting Alanı'nda Filistin halkına destek amacıyla gerçekleştirilecek "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingine katılacak vatandaşların alana girişleri başladı. Vatandaşlar tekneler dahil olmak üzere toplu taşıma araçlarıyla miting alanına geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel başkanı Mustafa Destici de miting alanına geldi.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Yenikapıda Kudüs mitingi
    • Yenikapıda Kudüs mitingi
    • Yenikapıda Kudüs mitingi
    • Yenikapıda Kudüs mitingi

    Mitingin yapılacağı alana bir süre önce başlayan çalışmalar kapsamında, konuşmaların yapılacağı dev bir platform kuruldu. "İnsanlık adına İstanbul ayakta" yazılarının yer aldığı platforma iki dev ekran yerleştirildi.

    Ayrıca meydanın birçok yerine vatandaşların mitingi daha rahat takip etmeleri için dev ekranlar ve vinçlere takılı hoparlörler konuşlandırıldı.
    Alanın etrafına "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" yazılı dev flamalar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrakları asıldı.

    Kendilerine ayrılan güvenlik noktalarından alana girenlere, Türk ve Filistin bayrakları dağıtıldı.

    Öte yandan alanın birçok yerinde itfaiye araçları ve ambulanslar hazır bekletiliyor. Vatandaşların ihtiyaçları için de çok sayıda seyyar mescit ve tuvalet kuruldu.

    Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubunun takip edeceği mitinge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de katılması bekleniyor.

    Mitinge ulaşım

    Daha önce miting düzenleme komitesinden yapılan yazılı açıklamada, miting alanına ulaşmak için toplu ulaşımı kullanma çağrısında bulunuldu.
    Miting nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatıldığı aktarılan açıklamada, miting alanına rahat ulaşım sağlanabilmesi ve trafikte sorun yaşanmaması için, Marmaray, metro, otobüs ile deniz ulaşımı seferlerinin arttırıldığı, Kazlıçeşme metro istasyonundan miting alanına ulaşım için servis otobüslerinin konulduğu bildirilmişti.

    Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek mitingin saat 16.00'da başlaması bekleniyor.

    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri