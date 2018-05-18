Gözler İstanbul'da, alana girişler devam ediyor... Bahçeli ve Destici geldi

Mitingin yapılacağı alana bir süre önce başlayan çalışmalar kapsamında, konuşmaların yapılacağı dev bir platform kuruldu. "İnsanlık adına İstanbul ayakta" yazılarının yer aldığı platforma iki dev ekran yerleştirildi.



Ayrıca meydanın birçok yerine vatandaşların mitingi daha rahat takip etmeleri için dev ekranlar ve vinçlere takılı hoparlörler konuşlandırıldı.

Alanın etrafına "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" yazılı dev flamalar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrakları asıldı.



Kendilerine ayrılan güvenlik noktalarından alana girenlere, Türk ve Filistin bayrakları dağıtıldı.



Öte yandan alanın birçok yerinde itfaiye araçları ve ambulanslar hazır bekletiliyor. Vatandaşların ihtiyaçları için de çok sayıda seyyar mescit ve tuvalet kuruldu.



Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubunun takip edeceği mitinge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de katılması bekleniyor.



Mitinge ulaşım



Daha önce miting düzenleme komitesinden yapılan yazılı açıklamada, miting alanına ulaşmak için toplu ulaşımı kullanma çağrısında bulunuldu.

Miting nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatıldığı aktarılan açıklamada, miting alanına rahat ulaşım sağlanabilmesi ve trafikte sorun yaşanmaması için, Marmaray, metro, otobüs ile deniz ulaşımı seferlerinin arttırıldığı, Kazlıçeşme metro istasyonundan miting alanına ulaşım için servis otobüslerinin konulduğu bildirilmişti.



Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek mitingin saat 16.00'da başlaması bekleniyor.