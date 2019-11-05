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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.11.2019 - 18:36, Son Güncelleme:

Gözler KYK sonuç sayfasında... KYK burs ve kredi başvurularında son durum ne?

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Gözler KYK sonuç sayfasında... KYK burs ve kredi başvurularında son durum ne?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından e devlet sistemi üzerinden başvuruları tamamlanan burs ve kredileri için bekleyiş devam ediyor. Ekim ayında lisans, ön lisans, doktora, yüksek lisans öğrencileri için gerçekleşen KYK burs ve kredilerinde, yapılan değerlendirmelerin ardından, başvuruları olumlu olan öğrencilerin listesi kurumun internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Peki, KYK burs ve kredi başvurularında son durum ne? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yüz binlerce öğrencinin başvuruda bulunduğu KYK burs başvurusu kapsamında, öğrencilerin gözü KYK'dan yapılacak açıklamaya çevrildi. Maddi destek kapsamında kredi ve burs almayı bekleyenler, KYK burslarında son duruma yönelik detayları yoğun şekilde internette araştırıyor. İşte, "KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını merak edenler için bazı bilgiler.

KYK KREDİ VE BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Geçtiğimiz yıl KYK burs ve kredi başvurusu 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler ışığında bu yıl KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 15 Kasım tarihinde açıklanması beklenmektedir.

 SONUÇLAR İNTERNET SİTESİNDEN DUYURULACAK

Resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak sonuçlar için öğrencilerin internet sitesini takip etmesi yeterli olacak.

Başvuruda sorun yaşayan öğrenciler için KYK’nın Kurumsal İletişim Merkezi 444 1961 ya da resmi Twitter destek hesabı KYK_DESTEK, her zaman olduğu gibi 7/24 hizmet vermeye devam edecek.

ÖĞRENCİLER KYK'NIN SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN DE SORGULUYOR

Sonuçların açıklanacağı günü öğrenebilmek adına KYK'nın sosyal medya hesabı üzerinden yanıt arayan öğrencilere, kurumdan açıklama geldi. Açıklamada aşağıdaki ifadeler kullanıldı;

"Burs/kredi sonuçları ve ödemeleri ile ilgili duyuru ve gelişmelerden haberdar olmak için lütfen http://yurtkur.gsb.gov.tr sitemizi takip etmeye devam ediniz. Esenlikler dileriz."

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