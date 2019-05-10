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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nuray BABACAN - ANKARA
10.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Gözler ‘kayıp’ seçmenlerde

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Gözler ‘kayıp’ seçmenlerde

YENİLENECEK İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri nedeniyle parti kurmaylarının gözleri, ‘sandığa gitmeyen seçmen ile geçersiz oy kullananlara’ yöneldi. Partiler, bir yandan 31 Mart’ta kendilerine oy veren seçmeni korumaya çalışırken, diğer yandan kararsız ve memnuniyetsiz seçmen üzerinde çalışacak. Araştırmalara göre “kararsız ve memnuniyetsizler” iki grupta toplanıyor.

İlk olarak sandığa gitmeyen 1 milyon 700 bin seçmenin kimlerden oluştuğuna ilişkin analizler yapılıyor. Yapılan değerlendirmelere göre, bunlar büyük oranda “AK Parti tabanı, İstanbul dışındaki öğrenciler ve HDP’nin aday çıkarmamasına tepki gösteren protestocu Kürtlerden” oluşuyor. Sandığa gitmeyenlerin, 24 Haziran genel seçimlerine kıyasla 4 puan fazla olduğu saptandı.

Geçersiz oy kullanan 290 bin seçmen de önemli ikinci başlık. Bu seçmenle ilgili analiz, tekrar sayımlarda daha net ortaya çıktı. Bu kitlenin büyük bölümünün AK Partili olduğu saptaması yapıldı. Bu seçmenin bir kısmının protestocu olduğu, bir kısmının ise yanlışlıkla geçersiz oy kullandığı değerlendirmesi yapıldı. Yanlış oy kullananların büyük bölümünün partinin amblemi olan ampulün üzerine mühür bastığı saptandı.

18 YAŞ KARARI

Sandığa gitmeyen seçmen ve geçersiz oy kullananların yanı sıra, seçmen kütüklerinde değişiklik iddiaları da muhalefet tarafından yakından izleniyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun 31 Mart seçmen listesiyle seçime gidileceğini açıklamasına rağmen farklı başlıklar tartışma konusu oldu.
Bunlardan biri, 23 Haziran öncesi 18 yaşını dolduracak İstanbullu seçmenin oy kullanıp kullanamayacağına ilişkin. Açıklamalarda önce 18 yaşını dolduranların oy kullanacağı dile getirilirken, daha sonra kullanamayacakları ifade edildi. Bu sorunun çözülmesi için YSK kararı gerektiği belirtiliyor. Ancak YSK’nın bu kez karar almamasında 18 yaşını dolduran kitlenin olası tercihlerinin etkili olduğu öne sürülüyor.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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