Gözler ‘kayıp’ seçmenlerde
YENİLENECEK İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri nedeniyle parti kurmaylarının gözleri, ‘sandığa gitmeyen seçmen ile geçersiz oy kullananlara’ yöneldi. Partiler, bir yandan 31 Mart’ta kendilerine oy veren seçmeni korumaya çalışırken, diğer yandan kararsız ve memnuniyetsiz seçmen üzerinde çalışacak. Araştırmalara göre “kararsız ve memnuniyetsizler” iki grupta toplanıyor.
İlk olarak sandığa gitmeyen 1 milyon 700 bin seçmenin kimlerden oluştuğuna ilişkin analizler yapılıyor. Yapılan değerlendirmelere göre, bunlar büyük oranda “AK Parti tabanı, İstanbul dışındaki öğrenciler ve HDP’nin aday çıkarmamasına tepki gösteren protestocu Kürtlerden” oluşuyor. Sandığa gitmeyenlerin, 24 Haziran genel seçimlerine kıyasla 4 puan fazla olduğu saptandı.
Geçersiz oy kullanan 290 bin seçmen de önemli ikinci başlık. Bu seçmenle ilgili analiz, tekrar sayımlarda daha net ortaya çıktı. Bu kitlenin büyük bölümünün AK Partili olduğu saptaması yapıldı. Bu seçmenin bir kısmının protestocu olduğu, bir kısmının ise yanlışlıkla geçersiz oy kullandığı değerlendirmesi yapıldı. Yanlış oy kullananların büyük bölümünün partinin amblemi olan ampulün üzerine mühür bastığı saptandı.
18 YAŞ KARARI
Sandığa gitmeyen seçmen ve geçersiz oy kullananların yanı sıra, seçmen kütüklerinde değişiklik iddiaları da muhalefet tarafından yakından izleniyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun 31 Mart seçmen listesiyle seçime gidileceğini açıklamasına rağmen farklı başlıklar tartışma konusu oldu.
Bunlardan biri, 23 Haziran öncesi 18 yaşını dolduracak İstanbullu seçmenin oy kullanıp kullanamayacağına ilişkin. Açıklamalarda önce 18 yaşını dolduranların oy kullanacağı dile getirilirken, daha sonra kullanamayacakları ifade edildi. Bu sorunun çözülmesi için YSK kararı gerektiği belirtiliyor. Ancak YSK’nın bu kez karar almamasında 18 yaşını dolduran kitlenin olası tercihlerinin etkili olduğu öne sürülüyor.
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