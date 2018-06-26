Gözler kabinede

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, kesin seçim sonuçlarının açıklanacağı 8 Temmuz’a kadar tüm mesaisini yeni sistemin ayrıntılarına, kabineye girecek isimlere ve seçim sonuçlarının analizine ayıracak. Erdoğan, Meclis’teki yemin törenine kadar kurmaylarıyla tüm mesaisini İstanbul’da geçirecek. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Ankara’ya gelerek bir gününü Beştepe’de geçiren Erdoğan, 8 Temmuz’a kadar İstanbul’da çalışmalarını sürdürecek. Bir taraftan liderlerin seçim tebriklerini kabul eden Erdoğan, diğer taraftan yeni sistemin son rötuşlarını, 16 kişiden oluşacak kabineye girecek isimleri ve seçim sonuçlarının analizini yapıyor. Alınan bilgiye göre Erdoğan, bu çerçevede kurmaylarından 24 Haziran’daki çifte seçimlerin ilçe, şehir, bölge ve ülke dağılımını istedi. Parti kurmaylarının çalışmasıyla Türkiye genelindeki 57 milyon seçmenin oy tercihlerinde hangi kriterlerin etkili olduğu belirlenecek.



YEMİN 8 TEMMUZ’DA

24 Haziran sonuçları üzerinden yapılacak analizlerin, AK Parti’nin 9 ay sonraki yerel seçimlere ilişkin kampanya stratejisi için de belirleyici olacağı belirtiliyor. Erdoğan’ın Yüksek Seçim Kurulu’nun kesin seçim sonuçlarını açıklayacağı 5 Temmuz tarihine kadar seçim sonuçları, yeni kabine ve sistem üzerinde çalışmalarını sürdüreceği ifade ediliyor. Zorunlu kabulleri ve bazı resmi programları dışında tüm vaktini İstanbul’da geçirmesi planlanan Erdoğan, 8 Temmuz’da Meclis’te yapılacak yemin törenine kadar kabinede görevlendirilecek isimler, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Beştepe’de yakın çalışma ekibinde yer alacak isimler üzerinde nabız yoklayacak.



Bu konuda yakın çalışma ekibinin görüşlerini alacak olan Erdoğan, yapacağı değerlendirmelerin ardından oluşturacağı ‘yeni sistem kabinesi’ni yemin töreninden sonra açıklayacak.



Yeni kabinede yer alacak bakanların icracı isimlerden oluşacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, tüm hatlarıyla şekillenen yeni sistemle ilgili Başbakan Binali Yıldırım ve kurmaylarından gelen raporlar doğrultusunda son düzenlemeleri yapacağı da belirtiliyor.



İLK MYK VE MKYK

Tarabya’da dün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş süreciyle ilgili Başbakan Yıldırım, bazı bakanlar ve bürokratlarla değerlendirme toplantısı yapan Erdoğan, cuma günü de AK Parti Genel Merkezi’nde seçimlerin ardından partisinin ilk MYK ve MKYK toplantılarına başkanlık edecek.





YENİ SİSTEME GEÇİŞ İÇİN HUBER ZİRVESİ: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim zaferinin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş süreciyle ilgili ilk toplantısını dün Tarabya’daki Huber Köşkü’nde yaptı. Toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, ilgili bazı bakanlar ve bürokratlar katıldı. Saat 12.00’de başlayan ve 6 saat süren toplantı öncesi Cumhurbaşkanlığı’ndan kısa bir bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme notunda, “Tarabya’da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş süreciyle ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir değerlendirme toplantısı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün 12.00’de gerçekleşecek değerlendirme toplantısına Başbakan Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve bazı bürokratlar katılacak” denildi. / Özgür ALTUNCU / İSTANBUL