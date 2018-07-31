Gözler Gazisem’de: PTT sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Başvuruları mayıs ayında gerçekleşen PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı) sınavı için kısa bir süre kaldı. Gazi Üniversitesi tarafından 17 merkezde gerçekleştirilecek olan PTT yazılı sınavı, 12 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek. Adayların sınava girecekleri yeri gösteren belge Gazisem üzerinden yayımlanacak? Peki, PTT sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?
Beş bin personeli daha bünyesine katmaya hazırlanan PTT, başvuru süreci ve yazılı sınav ile ilgili detayları http://ik.ptt.gov.tr/20181-personel-alimi-yazili-sinav-duyurusu/ adresinden paylaşmıştı. İlanın yayınlanmasının ardından adaylar başvurularını 14-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirmişti. Avukat, Mimar, Mühendis (Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makine, Harita), PTT Uzman Yardımcısı, PTT Uzman Yardımcısı ( Hukuk, Endüstri Mühendisi, Mütercim-Tercümanlık), Tekniker (Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makine, Matbaacılık, Teknik Ressam, Metal İşleri, Harita), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık, Bankacılık, Pazarlama, Lojistik, PTT’de Çalışan Firma Elemanı), Postacı, Postacı (PTT’de Çalışan Firma Elemanı) yazılı sınavları ise Gazi Üniversitesi tarafından yapılacak.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Yazılı sınav yeri, 2 Ağustos 2018 tarihinde http://gazisem.gazi.edu.tr internet adresinde ilan edilecek ve adayların cep telefonlarına gönderilecek. Adaylar sınav giriş belgelerini belirlenen tarihten itibaren http://gazisem.gazi.edu.tr internet adresinden temin edeceklerdir.
Sınava girişte adaylar, Üniversite tarafından hazırlanmış olan Sınav Giriş Belgesi, T.C. kimlik numarasını gösteren bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ T.C. Kimlik Kartı/Geçerli Pasaport) ile yanlarında koyu siyah yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş, leke bırakmayan yumuşak silgi getireceklerdir.
Sınav Giriş Belgesi ve T.C. kimlik numarasını gösteren bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ T.C. Kimlik Kartı/Geçerli Pasaport) yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adaylar sınav giriş belgelerinde belirtilen kurallara uymak zorundadır.
SINAVIN GERÇEKLEŞECEĞİ İLLER VE SINAV SÜRESİ
PTT yazılı sınavı 12 tarihinde Ankara, İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 farklı il merkezinde yapılacaktır.
PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık), Gişe ve Büro Görevlisi yazılı sınav süresi 120 (yüz yirmi) dakika, Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık hariç), Tekniker, Postacı, yazılı sınav süresi 150 (yüz elli) dakika olup; sınav saat 10:00 da başlayacak ve 12:00 ile 12:30 da tamamlanacak.
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