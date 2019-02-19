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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Gözler bedelli ücretinde... En az 2 bin Euro

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Gözler bedelli ücretinde... En az 2 bin Euro

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni askerlik sisteminde bedelli askerliğin kalıcı hale geleceğini açıklamasından sonra, gözler şimdi bedelli askerliğin nasıl uygulanacağına ve ödenecek para miktarının ne kadar olacağına çevrildi. Bedel miktarının 2 bin Euro ya da üzerinde olabileceği iddia ediliyor.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, bedelli askerliğe her yıl 145 bin kişinin başvurabileceğini ve bir aylık eğitim sonunda yükümlülerin askerliklerini tamamlamış sayılacakları bilgisini vermişti. Ancak bir yıl içinde başvuru sayısının 145 binden fazla olması durumunda nasıl bir eleme yapılacağı netleşmiş değil. 145 bini aşan rakamın bir sonraki yıl veya yıllara aktarılıp aktarılmayacağı da bilinmiyor. Sayının bir sonraki yıla aktarılması durumunda her yıl yükümlü sayısının katlanarak artabileceğine dikkat çekiliyor. Bedelli askerlik için ödenecek ücret üzerinde de çalışıldığı öğrenildi.

BAŞVURU SAYISINA GÖRE ÜCRET

Kulislerde, bedelli askerlik için yurtdışında yaşayan Türklerin yararlandığı dövizli askerlik uygulamasındaki gibi 2 bin Euro (yaklaşık 12 bin TL) üzerinde durulduğu ancak yığılmanın önlenmesi için bedel miktarının 2 bin Euro’nun üzerinde olabileceği iddiaları dile getiriliyor. Bedel ücretinin başvuru sayısı da dikkate alınarak her yıl yeniden belirlenebileceği de dile getirilen iddialar arasında.

ZORUNLU ASKERLİK 6 AY

Yeni askerlik sistemine göre yükümlüler halen 12 ay olan askerliği 6 ayda tamamlayabilecek. İsteyenler ise 6 ay daha ücret karşılığı askerlik yapabilecek. Ancak bu sürede ödenecek aylığın ne kadar olacağı da cevabı aranan sorular arasında. Ücretin asgari ücret veya biraz üzerinde olabileceği, askerlik görevini yapanlara sağlanan genel sağlık sigortasının, eş ve çocukları da kapsayabileceği ileri sürülüyor.

Yeni sistemde bazı meslek gruplarına kolaylık sağlanması da bekleniyor. Üzerinde çalışılmaya devam eden yeni sistemde öğretmenlere, profesyonel sporculara, akademisyenlere, hâkim ve savcılara kariyerlerini etkilemeyecek şekilde askerliklerini yapabilmeleri için seçenekler sunulması planlanıyor.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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