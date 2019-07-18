Gözler ‘avcı füzeler’de
RUSYA’dan satın alınan S-400 Hava Savunma Sistemi parçalarının bir bölümü daha, dün Ankara’daki Mürted Hava Üssü’ne inen 13 ve 14’üncü uçaklarla Türkiye’ye getirildi.
İlyuşin 76 tipi iki ayrı dev kargo uçağı, komuta kontrol, radarlar, füze tüpleri ve rampalar ile değişik bölümlere ait hassas elektronik parçaları getirdi. Geçen hafta cuma günü başlayan sevkıyatla ilk ünitenin parçalarının Türkiye’ye getirilmesi önemli ölçüde tamamlanırken, gözler artık S-400’ün en önemli ve hassas parçası olan avcı füzelere çevrildi. Rusya’dan intikalin başladığı 12 Temmuz’da avcı füzelerinin hassas olması nedeniyle deniz yoluyla Türkiye’ye getirileceğine dair bazı açıklamalar yapılmıştı. Ancak dün başkentin askeri kulislerinde füzelerin hava yoluyla getirilmesi ihtimali de konuşulmaya başlandı. Hem hava hem de deniz yoluyla füzelerin getirilmesi olasılığının bulunduğu ileri sürüldü.
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