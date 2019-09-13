Gözler Ankara'da
ABD ile sağlanan güvenli bölge mutabakatının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye krizinin çözümü için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile pazartesi günü Ankara’da üçlü zirvede bir araya gelecek. Çankaya Köşkü'nde yapılacak zirvede, Suriye’deki siyasi geçiş sürecinin yanı sıra, ülkede kurulacak Anayasa Komisyonu’na son şeklinin verilmesi, İdlib’deki gelişmeler, güvenli bölge, mültecilerin evlerine geri dönüşü gibi kritik başlıklar ele alınacak.
Erdoğan, Putin ve Ruhani arasındaki beşinci kez yapılacak üçlü zirvede, başta Suriye’nin geleceğine dönük yol haritası olmak üzere, İdlib, Münbiç ve Fırat’ın doğusunda yaşanan gelişmeler, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgenin detayları, bu kapsamda atılacak adımlar, Suriye’deki siyasi geçiş süreci, yeni Anayasa Komisyonu çalışmaları, mültecilerin evlerine yeniden dönüşü, Suriye’nin imarı gibi kritik başlıklar masada olacak. Liderler toplantıda İdlib mutabakatının uygulanmasının yanı sıra bundan sonraki siyasi geçiş sürecinin nasıl işleyeceğine dair yol haritasını detaylarıyla ele alacak.
BAŞ BAŞA DA GÖRÜŞECEKLER
Liderler, Suriye’de başta PYD/YPG olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadele konusunda ve rejimin ihlallerinin son bulması gibi başlıklarda görüş alışverişinde bulunacak. Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde Putin ve Ruhani ile başbaşa görüşmeler de gerçekleştirecek. Erdoğan’ın Putin ile görüşmesinde başta ABD ile gerilim yaratan S-400’ler olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik ve askeri işbirliği imkânları ele alınacak. Erdoğan, Putin ve Ruhani, görüşmelerin ardından ele alınan başlıkları ortak basın toplantısıyla dünyaya duyuracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya, Fransa, Almanya’nın liderlerini de önümüzdeki günlerde İstanbul’da ağırlayacak. Bu kritik toplantıda da Suriye’deki siyasi geçiş sürecinin kapsamlı şekilde konuşulması planlanıyor.
Öte yandan Suriye Koordinasyon Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapıldı. Toplantıya, ilgili bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı, MİT, AFAD, Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yetkililer katıldı. Güvenli bölgeye ilişkin hazırlıkların görüşüldüğü toplantıda, bakanlıklar ve ilgili kurumların Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı ile terörden arındırılan bölgelerdeki faaliyetleri ele alındı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle