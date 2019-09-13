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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
13.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Gözler Ankara'da

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Gözler Ankara'da

ABD ile sağlanan güvenli bölge mutabakatının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye krizinin çözümü için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile pazartesi günü Ankara’da üçlü zirvede bir araya gelecek. Çankaya Köşkü'nde yapılacak zirvede, Suriye’deki siyasi geçiş sürecinin yanı sıra, ülkede kurulacak Anayasa Komisyonu’na son şeklinin verilmesi, İdlib’deki gelişmeler, güvenli bölge, mültecilerin evlerine geri dönüşü gibi kritik başlıklar ele alınacak.

Erdoğan, Putin ve Ruhani arasındaki beşinci kez yapılacak üçlü zirvede, başta Suriye’nin geleceğine dönük yol haritası olmak üzere, İdlib, Münbiç ve Fırat’ın doğusunda yaşanan gelişmeler, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgenin detayları, bu kapsamda atılacak adımlar, Suriye’deki siyasi geçiş süreci, yeni Anayasa Komisyonu çalışmaları, mültecilerin evlerine yeniden dönüşü, Suriye’nin imarı gibi kritik başlıklar masada olacak. Liderler toplantıda İdlib mutabakatının uygulanmasının yanı sıra bundan sonraki siyasi geçiş sürecinin nasıl işleyeceğine dair yol haritasını detaylarıyla ele alacak.

BAŞ BAŞA DA GÖRÜŞECEKLER

Liderler, Suriye’de başta PYD/YPG olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadele konusunda ve rejimin ihlallerinin son bulması gibi başlıklarda görüş alışverişinde bulunacak. Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde Putin ve Ruhani ile başbaşa görüşmeler de gerçekleştirecek. Erdoğan’ın Putin ile görüşmesinde başta ABD ile gerilim yaratan S-400’ler olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik ve askeri işbirliği imkânları ele alınacak. Erdoğan, Putin ve Ruhani, görüşmelerin ardından ele alınan başlıkları ortak basın toplantısıyla dünyaya duyuracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya, Fransa, Almanya’nın liderlerini de önümüzdeki günlerde İstanbul’da ağırlayacak. Bu kritik toplantıda da Suriye’deki siyasi geçiş sürecinin kapsamlı şekilde konuşulması planlanıyor.

Öte yandan Suriye Koordinasyon Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapıldı. Toplantıya, ilgili bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı, MİT, AFAD, Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yetkililer katıldı. Güvenli bölgeye ilişkin hazırlıkların görüşüldüğü toplantıda, bakanlıklar ve ilgili kurumların Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı ile terörden arındırılan bölgelerdeki faaliyetleri ele alındı.

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