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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Gözde liselerde kontenjan şansı

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
Gözde liselerde kontenjan şansı

LİSELERDE birinci nakil dönemi 2 Ağustos’ta sona erdi. Bazı gözde okullarda boş kontenjanların kaldığı görüldü. İkinci nakil dönemi başvuruları ise 5-8 Ağustos’ta alınacak.

Liseler için 2 Ağustos’ta biten birinci nakillerin sonuçları, 5 Ağustos’ta açıklanacak. İstediği bir liseye yerleşemeyen veya girdiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için ikinci nakil dönemi ise aynı gün başlayacak ve 8 Ağustos’a kadar sürecek. Sonuçlar ise 10 Ağustos’ta duyurulacak. Okulların taban puanları ve boş kontenjanları e-Okul’dan görülebiliyor. Ancak bir okula nakil başvurusu yapmak için boş kontenjan şartı aranmıyor. e-Okul’daki verilere göre, birinci nakillerin sonunda gözde okullarda da boş kontenjan kaldı. Köklü okullardan Kabataş Erkek Lisesi’nde 10, Vefa’da 6, Cağaloğlu’nda 5 boş kontenjan var. Gözde fen liselerinde ise boş kontenjan bulunmuyor.

3 TERCİH HAKKI

Nakil başvuruları, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne yapılabiliyor. Sınavla alan liselerden, yerel yerleştirmeyle girilenlerden ve pansiyonlu okullardan üçer tercih hakkı var. İlk yerleştirmede adrese dayalı okul tercihinden birine giren öğrenci, nakil dönemindeki tercihlerinde türler bakımından bir sınırlamayla karşılaşmayacak. Ancak hiçbir yere yerleşemeyenler, ilk iki okulu ‘Kayıt Alanı’ndan seçmek kaydıyla en fazla üç lise tercihinde bulunabilecek. Aynı okul türünden ise en fazla iki lise seçilebilecek.

Gözde liselerde kontenjan şansı

 

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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