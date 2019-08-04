Gözde liselerde kontenjan şansı
LİSELERDE birinci nakil dönemi 2 Ağustos’ta sona erdi. Bazı gözde okullarda boş kontenjanların kaldığı görüldü. İkinci nakil dönemi başvuruları ise 5-8 Ağustos’ta alınacak.
Liseler için 2 Ağustos’ta biten birinci nakillerin sonuçları, 5 Ağustos’ta açıklanacak. İstediği bir liseye yerleşemeyen veya girdiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için ikinci nakil dönemi ise aynı gün başlayacak ve 8 Ağustos’a kadar sürecek. Sonuçlar ise 10 Ağustos’ta duyurulacak. Okulların taban puanları ve boş kontenjanları e-Okul’dan görülebiliyor. Ancak bir okula nakil başvurusu yapmak için boş kontenjan şartı aranmıyor. e-Okul’daki verilere göre, birinci nakillerin sonunda gözde okullarda da boş kontenjan kaldı. Köklü okullardan Kabataş Erkek Lisesi’nde 10, Vefa’da 6, Cağaloğlu’nda 5 boş kontenjan var. Gözde fen liselerinde ise boş kontenjan bulunmuyor.
3 TERCİH HAKKI
Nakil başvuruları, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne yapılabiliyor. Sınavla alan liselerden, yerel yerleştirmeyle girilenlerden ve pansiyonlu okullardan üçer tercih hakkı var. İlk yerleştirmede adrese dayalı okul tercihinden birine giren öğrenci, nakil dönemindeki tercihlerinde türler bakımından bir sınırlamayla karşılaşmayacak. Ancak hiçbir yere yerleşemeyenler, ilk iki okulu ‘Kayıt Alanı’ndan seçmek kaydıyla en fazla üç lise tercihinde bulunabilecek. Aynı okul türünden ise en fazla iki lise seçilebilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle