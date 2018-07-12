Gözde lazer tedavisi nedir?

Şikayetleri:görmede azalma,bulanık görme ,gözülük(kurtulma)veya kontakt lens kullanmamak

Bulguları:hastalık tipine göre değişebilmekte

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır:kapsamlı göz muayenesi,bireye göre değişebilmekte

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır:

* lazer ameliyatı, excimer lazer cihazı aracılığı ile miyop, hipermetrop ve astigmat gibi kornea kırma kusurlarını düzelterek net görmeyi sağlayan bir ameliyat olarak tıp dünyasındaki yerini almıştır.

* Lazer teknolojisi göz hastalıklarının tedavisinde uzun yıllardır kullanılmaktadır.

*Farklı göz hastalıkları için farklı lazer teknolojileri kullanılır.

*Halk arasında sıklıkla "lazerle gözlükten kurtulma" ameliyatı veya "göz çizdirme" olarak bilinen operasyonlar excimer lazer kullanılarak yapılan lazer göz tedavileridir.

Diyabetik Retinopati:Diyabetin retinadaki kan damarlarına etkisi sonucu görme kaybı veya bulanıklık olabilir. Bu durum erken dönemde çoğunlukla sarı noktadaki bozuk damarlardan olan sızıntılara bağlı oluşan ödem (sıvı birikimi, şişme) nedeniyle gelişir. Bu amaçla Argon laser kullanılır ve amaç sızıntı yapan damarların yakılarak daha fazla sızmasını engellemektir. Bu ayaktan yapılan müdahale ağrısızdır. Günlük aktivitelerinizi etkilemez. Görmeniz düzelir veya korunur. Doktorunuz kontrole ne zaman gelmeniz gerektiğini söyleyecektir.

Katarakt Ameliyatından Sonra:Göz içi merceğin arkasında bulunan arka kapsülün zamanla bulanıklaşmasına bağlı görmede azalma olabilir. Görme kirli bir camdan bakar gibi bulanıklaşır. YAG Lazer adı verilen lazer arka kapsülü açıp, ışığın girmesini sağlar ve görme hızla düzelebilir.

Glokom: Görme, göz içi sıvısının anormal yüksek basıncı nedeniyle tehdit altındadır. Periferik görme azalır. Lazer (SLT: selektif lazer trabeküloplasti) gözdeki sıvının süzüldüğü delikleri büyütüp sıvının emilmesini sağlayarak görmeyi korur.

Maküla dejenerasyonu: Sarı nokta hastalığının bazı tiplerinde retinada gelişen anormal yeni damarlar merkezi görme kaybına yol açar. Fotodinamik tedavi (PDT) adı verilen tedavide önce damardan bir ilaç infüzyonu yapılarak göz lazere hazırlanır ve sonrasında uygulanan lazer istenmeyen yeni damarları yok ederek görmeyi korur veya bazen de arttırır. Bu lazer seyrek uygulanan bir lazerdir.

Retina yırtığı: Gözün iç tabakası olan retinada yırtık oluştuğunda görme etkilenmeyebilir veya görüntüde lekeler, ışık çakmaları, sinek uçuşmaları görülebilir. Lazer retinadaki yırtığı yapıştırarak retinanın kabarmasını engeller. Işık çakmaları zamanla yok olur, lekeler ve sinek uçuşmaları ise zamanla azalır. Retina damar tıkanıklığı: Retinal damar tıkanıklığı kanama ve sıvı sızdırması sonucu gözde ciddi görme kaybı yaratır. Lazer, sızan sıvıyı azaltır, istenmeyen yeni damar oluşumunu önler ve göz içi kanamalarının oluşmasını engelleyip, görmeyi arttırabilir.

TEDAVİSİ SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?

excimer lazer tedavisi sonrasında:

*tedavi sonrası gözlerin bandajla kapatılması gerekmez,*tedavi sonrası verilen damlaların doktorun verdiği reçeteye uygun olarak kullanılması gerekmekte.

*ilk 24 saatte tedavi edilen gözle oynanmaması ve banyo yapılmamamsı*ilk birkaç saatte hafif batma hissi ve sulanma şikayeti normaldır.