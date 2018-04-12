Gözde kolejlere MEB sınavıyla giriş için komisyon

Türkiye Özel Okullar Derneği’nce, 18 Nisan’da İstanbul’da merkezi sınav sonuçlarının özel liselerde öğrenci alımında kullanılmasıyla ilgili toplantı düzenlenecek. Toplantıya, aralarında yabancı özel okullar ve köklü Türk kolejlerinin de bulunduğu dernek üyesi yaklaşık 300 özel okul yöneticisi davet edildi. Dokuz okul temsilcisiyle ‘Sınavla Öğrenci Alan Özel Okullar Komisyonu’ kurulacak. Komisyon, bu özel liselerin kayıt takvimini ve merkezi sınavla öğrenci alımı hakkında uygulama usullerini hazırlayıp bakanlığa sunacak. Bakanlık yetkilileriyle yapılacak görüşmeden sonra özel okulların kayıt takvimi ve kılavuzu açıklanacak. Bazı özel okullar, MEB’in sınavıyla öğrenci alacaklarını internet sitelerinden duyurdu. Özel okulların mevzuata göre kendi sınavlarını yaparak öğrenci alma hakkı da var.