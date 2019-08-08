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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Gözde bölümlerde boş kontenjan şansı

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
Gözde bölümlerde boş kontenjan şansı

Üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından örgün öğretimdeki 71 bin 233 ve açıköğretimdeki 25 bin 749 boş kontenjan için ÖSYM’nin belirleyeceği bir tarihte ek yerleştirme yapılacak. Adayların hâlâ gözde bölümler için şansı sürüyor. Gözde bölümler arasında yer alan mühendislikte toplamda 16 bin 690 kontenjan boş kaldı.. Lisanstaki boş kontenjanların yüzde 44’ünü mühendislik bölümleri oluşturdu.

ADAYLARIN üniversite yerleştirme sonuçlarını öğrenmesiyle örgün öğretimde birçok programda 71 bin 233 kontenjan boş kaldı. Açıköğretimde ise 25 bin 749 kontenjan dolmadı. Bunlar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ek yerleştirme yapılacak. Tercih yapma hakkı olup liste hazırlamayan 647 bin 754 aday ile başvurduğu halde bir yere yerleşemeyen 209 bin 464 öğrenci, bu alanları yazabilecek. Eğitimci Salim Ünsal ile en çok boş kontenjan kalanları ve gözde bölümlerdeki durumları inceledik. Buna göre, tıpta devlet ve vakıf üniversiteleri yüzde 100 dolarken Kıbrıs üniversitelerinde 87 boş kontenjan kaldı. Hukukta ise devlet üniversitelerinde boşluk yok ancak vakıf ve Kıbrıs üniversitelerinde 619 boş kontenjan bulunuyor. Geleceğin meslekleri olarak tabir edilen yeni nesil bölümlerin birçoğu ise doldu. Yapay zekâ mühendisliği, havacılık elektroniği gibi bölümlerde hiç yer kalmadı. Dijital medya ve pazarlama, ev tekstili tasarımı, uluslararası ulaştırma sistemleri gibi programlarda boşluklar var. Türkçe, okulöncesi ve sınıf öğretmenliği gibi bazı öğretmenlik programları için de şans devam ediyor.

İLAHİYAT DOLULUKTA İLK SIRADA

Gözde bölümlerde boş kontenjan şansı

Adayların en çok ilgi gösterdiği, yüzde 99 doluluk oranına erişen alanlarda ise ilahiyat ilk sırada yer aldı. 15 bin 329 kontenjana 15 bin 310 aday yerleşti. 19 kontenjan boş kaldı. İkinci sırada tıp yer alırken, onu hemşirelik ve tarih programları takip etti. Matematik bölümü ile ilköğretim matematik ve sosyal bilgiler öğretmenlikleri de diğer talep edilen alanlardan. Toplam 35 bin 413 öğretmenlik programı kontenjanına 33 bin 697 kişi yerleşti. Tüm öğretmenliklerde 1716 kontenjan boş kaldı. Bu programlar yüzde 95 doluluk oranına erişti.

Gözde bölümlerde boş kontenjan şansı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BOŞ KALDI

Bu yılki yerleştirmelerin dikkat çeken noktası mühendislik programlarında yaşandı. Gözde programlar arasında yer alan mühendislikte toplamda 16 bin 690 kontenjan boş kaldı. Yani lisanstaki boş kontenjanların yüzde 44’ünü mühendislik bölümleri oluşturdu. Bunlar arasında en çok boş kontenjan ise inşaat mühendisliğinde oldu.

YÖK’ün raporunda, bunun nedenlerinden biri olarak başarı sırası barajının etkisi gösterildi. Eğitimci Salim Ünsal, mühendisliklere ilginin azalmasıyla ilgili  şunları söyledi:

“Son birkaç yılı dikkate aldığımızda bu bölümler, özellikle mühendislik programları, çok tercih alıyordu. Kontenjanlarda az boşluklar kalıyordu. Ekonomik durum ve bu alanlardaki kontenjan arttırımı sonucu adaylar başka alanlara yöneldi. Bu alanlarda yapılan kontenjan artışıyla mezun sayısı da çoğaldı. Mühendislik alanlarında işsizlik rakamlarının artacağını düşünen öğrenciler daha rahat iş bulabilecekleri bölümleri seçti. Örneğin bilgisayar mühendisliğinde boş kontenjan sayısı çok kalırken bu yıl doldu. İnşaatta boş kontenjan kalmazken bu yıl en az dolan mühendislik oldu. Adaylar, kamuda görev alabilecekleri mesleklere yöneliyor. Öte yandan ilahiyat, matematik, kimya ve ebelik programları yüzde 100 doluluk gösterdi. YÖK’ün kimya gibi temel bilimler bölümlerini seçenlere teşvik vermesi bu alanların dolmasında etkili oldu.

 

”NETLERE ORTAÖĞRETİM ETKİSİ

Prof. Dr. Erhan Erkut (Eğitimci): Mühendislikteki düşük netler ortaöğretimde ne kadar başarısız olduğumuzun göstergesi. Fakat netlere bakıp ‘Bunlar mühendis olmaz’ demek yanlış. Mezunun kalitesi girerken değil çıkarken ölçülür. Mühendisliklerde boş kontenjan sayısı fazla. Ama şaşırmadım çünkü kontenjan balonu var, gereksiz şişirilmiş. Gelecek yıl mühendisliklerde kontenjanlarda azaltmaya gidilebilir.

 

İKİNCİ LİSE NAKİLLERİ İÇİN SON GÜN

MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın lise yerleştirmeleri kapsamında yaptığı yerleştirmeye esas ikinci nakil dönemi tercihleri, bugün saat 17.00’de sona erecek. Adaylar tercihlerini, e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapabilecek. Tercihler, ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Sonuçlar ise 10 Ağustos’ta duyurulacak. Daha sonra hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül’de yerleştirme süreci tamamen bitmiş olacak. ◊ Eğitim Servisi

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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