Gözaltındaki şüpheli için AFAD çağırdılar!
ZONGULDAK'ta, polis ekiplerinin gözaltına alınan şüpheliye taktığı kelepçe, kilidi bozulunca çıkarılamadı. Yardım istenen AFAD ekibi, yarım saatlik çalışmada kelepçeyi keserek, çıkardı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işlediği suç nedeniyle gözaltına alınan şüphelinin bileğine kelepçe taktı. Polis merkezine götürülen ve ismi açıklanmayan şüphelideki kelepçe, kilidi bozulunca çıkarılamadı. Polisler, uzun uğraşlara rağmen kelepçeyi çıkaramayınca AFAD'dan yardım istedi. Polis merkezine gelen AFAD görevlileri, yarım saatlik çalışmada kelepçeyi keserek, şüpheliden çıkardı.
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