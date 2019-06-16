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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
16.06.2019 - 15:41, Son Güncelleme:

Gözaltına alınmıştı... İfadesinde bunları söyledi

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Gözaltına alınmıştı... İfadesinde bunları söyledi

Twitter'da "kacsaatoldunet" adlı hesabı yönettiği belirtilen ve "FETÖ propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan E.B, ilk ifadesinde söz konusu hesabı Birgün gazetesi eski yöneticisi ve yazarı Barış İnce’ye devrettiğini öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) propagandasını yapan Twitter hesaplarının sahip veya sahiplerine yönelik soruşturma kapsamında örgütle ilgili propaganda yaptığı belirtilen "kacsaatoldunet" adlı Twitter hesabını kullandığı belirlenen ve gözaltına alınan E.B ile hesabın bir başka yöneticisi olduğu iddia edilerek gözaltına alınan bilişim ve yazılım şirketi sahibi H.S.P.'nin işlemleri devam ediyor.

Gözaltına alınan H.S.P’nin Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen soruşturma kapsamında, "terör örgütü propagandası" suçundan hakkında işlem yapılan E.B'nin de ilk ifadesi ortaya çıktı.

Şüpheli E.B ifadesinde, twitter hesabı olarak Kaç Saat Oldu? /@kacsaatoldunet isimli hesabı 2013 yılında açtığını, bu hesabın hangi mail adresine tanımlı olduğunu hatırlamadığını belirterek, ''2017 yılı mayıs ayına kadar kullandım. Bu tarihe kadar tüm paylaşımlar tarafımdan yapıldı. Hesap şifresi sadece bende bulunurdu. Sadece cep telefonumdan bu hesaba giriş yapardım. 2017 yılı mayıs ayında Barış İnce isimli şahsa bu hesabı devrettim. Barış İnce isimli şahsı Birgün isimli gazeteden tanırım. İleriki aşamalarda beni gazeteye davet etti. Kendisinin orada gazete idari işler müdürü olarak çalıştığını biliyorum.'' ifadelerini kullandı.

Birgün gazetesinin çıkardığı "Bavul" isimli derginin reklamını hesabından yapma konusunda anlaştıklarını, karşılığında ücret aldığını belirten şüpheli E.B, ifadesinde şunları anlattı:

''Hesabıma benzer isimlerinde çok sayıda başka hesaplar açıldı ve ben de bu durumdan rahatsız olarak sayfamı satmak ya da devretmek istedim. Hatta www.birgün.net isimli sitede hesabımın popüler olmasından kaynaklı bir röportaj yapılıp yayınlanmıştı. Barış İnce isimli bu arkadaşa takipçi sayım bir hayli fazla olduğu için onun talebi ile bir arkadaşına devretmek üzere 4 bin TL karşılığında , ücretini elden teslim alarak sattım. Yani tüm bilgilerini şifresiyle birlikte Mecidiyeköy’de Birgün gazetesine yakın bir kafede verdim. Bu hesabı, yaklaşık bir hafta sonra @expreesshaber ismi ile değiştirdiler diye biliyorum.''

Bu ifade doğrultusunda Barış İnce hakkında da soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmada İnce'nin Mart 2019'da Türkiye'den ayrıldığı ve Almanya'da kaldığı tespit edildi.

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