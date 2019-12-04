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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ/ANKARA 
04.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Gözaltına alındı, başka suçu yok diye serbest bırakıldı!

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Gözaltına alındı, başka suçu yok diye serbest bırakıldı!

23 ayrı suç duyurusuna rağmen eski kocasının satırlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ayşe Tuba Arslan’ın dosyasında bir ayrıntı daha dikkat çekti. Eski koca Yalçın Özalpay’ın hakkında verilen uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Eski kocasının tehdit ve hakaretlerine maruz kalan Ayşe Tuba Arslan, Eskişehir 1. Aile Mahkemesi’ne başvurarak 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı. Arslan, kararın süresi bittikten sonra, eski kocasının tehditlerine devam etmesi üzerine 18 Ekim 2018 tarihinde aynı mahkemeden 1 ay daha uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak eski koca, tehditlerine ve hakaretlerine devam etti. Arslan, bir kez daha aynı mahkemeye başvurarak 6 ay süreyle uzaklaştırma kararı talebinde bulundu.

Mahkeme, 8 Ocak’ta koruma tedbirinin 6 ay süreyle uzatılmasına karar verdi. Dosyadaki belgelere göre, koruma kararı süresi devam ederken 20 Ocak 2019 tarihinde eski koca Özalpay bir kez daha Arslan’ın yaşadığı evinin önüne giderek tehdit ve hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine Arslan, 155’i aradı. Şikâyet üzerine olay yerine gelen polisler tutanak tuttu.

Başlatılan soruşturma kapsamında Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği’nde tarafların ifadelerine başvuruldu. Arslan, Özalpay hakkında şikâyetçi oldu. Özalpay da ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “Ben de eşim hakkında iftirada bulunduğu için, kolluk kuvvetlerine yalan beyanda bulunduğu için davacı ve şikâyetçiyim” dedi.

20 Ocak tarihli eylemi nedeniyle Özalpay, ‘6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında verilen tedbir kararını ihlal ettiği’ gerekçesiyle, savcılığın talimatı ile gözaltına alındı. Alpay ifadesi alındıktan sonra aynı gün serbest bırakıldı. İki polis memuru ve Özalpay’ın imzasını taşıyan ‘Serbest Bırakma Tutanağı’nda, “Şahsın gerekli incelemesi yapıldıktan sonra herhangi bir suçtan aranmadığından şahıs bırakıldı” denildi.

Eski kocasının tehdit ve hakaretlerine maruz kalan Ayşe Tuba Arslan, Eskişehir 1. Aile Mahkemesi’ne başvurarak 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı. Arslan, kararın süresi bittikten sonra, eski kocasının tehditlerine devam etmesi üzerine 18 Ekim 2018 tarihinde aynı mahkemeden 1 ay daha uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak eski koca, tehditlerine ve hakaretlerine devam etti. Arslan, bir kez daha aynı mahkemeye başvurarak 6 ay süreyle uzaklaştırma kararı talebinde bulundu.

Mahkeme, 8 Ocak’ta koruma tedbirinin 6 ay süreyle uzatılmasına karar verdi. Dosyadaki belgelere göre, koruma kararı süresi devam ederken 20 Ocak 2019 tarihinde eski koca Özalpay bir kez daha Arslan’ın yaşadığı evinin önüne giderek tehdit ve hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine Arslan, 155’i aradı. Şikâyet üzerine olay yerine gelen polisler tutanak tuttu. Başlatılan soruşturma kapsamında Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği’nde tarafların ifadelerine başvuruldu.

Arslan, Özalpay hakkında şikâyetçi oldu. Özalpay da ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “Ben de eşim hakkında iftirada bulunduğu için, kolluk kuvvetlerine yalan beyanda bulunduğu için davacı ve şikâyetçiyim” dedi. 20 Ocak tarihli eylemi nedeniyle Özalpay, ‘6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında verilen tedbir kararını ihlal ettiği’ gerekçesiyle, savcılığın talimatı ile gözaltına alındı. Alpay ifadesi alındıktan sonra aynı gün serbest bırakıldı. İki polis memuru ve Özalpay’ın imzasını taşıyan ‘Serbest Bırakma Tutanağı’nda, “Şahsın gerekli incelemesi yapıldıktan sonra herhangi bir suçtan aranmadığından şahıs bırakıldı” denildi.

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