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    Gözaltına alınan DEAŞ'lıların bilgisayarında çocuk pornosu çıktı

    İHA
    02.03.2018 - 13:49 | Son Güncelleme:

    Sakarya’da gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü mensuplarının dijital materyallerinde 'çocuk pornosu' çıktı. Adliye sevk edilen şahıslardan 2’si tutuklanırken, 1’i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla bir operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonda 3 şahıs gözaltına alınırken, ekipler şahısların ikametlerinde geniş çaplı arama gerçekleştirdi.

    Gerçekleştirilen aramada M.J.S. ve M.A.A isimli şahısların dijital materyallerinde 'çocuk pornosu’ çıktı. Gözaltına alınan M.J.S. isimli şahıs ‘Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Yayınları Ülkeye Sokmak, Çoğaltmak, Satmak ve Nakletmek’ suçu ile ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçlarından, M.A.A. isimli şahıs ise ‘Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Yayınları Ülkeye Sokmak, Çoğaltmak, Satmak ve Nakletmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İ.A.A., isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

    Etiketler: Sakarya , DEAŞ , çocuk pornosu , son dakika
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