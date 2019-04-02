Gözaltına alınan CHP adayı Bucak serbest bırakıldı
Şanlıurfa'da, AK Parti'nin Haliliye Belediyesi Meclis Üyesi Nusret Kaya'nın darbedilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan CHP Siverek Belediye Başkan adayı Fatih Bucak'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.
Bucak'ın da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Bucak ve beraberindekiler adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin adliyeye getirilmesi sırasında polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.
Bucak ve diğer şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.
Adliye önünde toplanan Bucak'ın yakınları, serbest bırakılmasının ardından Bucak'ı omuzlarına alarak sevinç gösterisinde bulundu.
AK Parti'nin Haliliye Belediyesi Meclis Üyesi Nusret Kaya darbedildiği iddiasıyla polise şikayette bulunmuş, olayla ilgili 4 kişi önceki gün, CHP Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak ise dün gözaltına alınmıştı.