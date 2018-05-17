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    Gözaltına alınan Barış Atay serbest bırakıldı

    ANKARA
    17.05.2018 - 00:24 | Son Güncelleme:

    Dün gözaltına alınan oyuncu Barış Atay serbest bırakıldı.

    Oyuncu Barış Atay, dün gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne bağlı polisler dün saat 06.00 sıralarında Barış Atay’ın Suadiye’deki evine gitti. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın, Twitter mesajlarıyla ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Atay, Güvenlik Şubesi’ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na çıkarıldı.

    Atay gözaltına alındığında cep telefonunun yanında olmadığı, daha sonra getirildiği belirtildi. 

    Atay, gece serbest bırakıldı.

    Etiketler: gazetehaberleri , gözaltı , gündem
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