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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.07.2018 - 15:28, Son Güncelleme:

Göz tembelliği tam olarak nedir, belirtileri neler?

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Göz tembelliği tam olarak nedir, belirtileri neler?

Ambliyopi, halk arasında göz tembelliği olarak da bilinen göz hastalığı, genellikle küçük yaşlarda ortaya çıkmaktadır. İki göz arasındaki numara farkı veya ışığın ağ tabakaya (retinaya) düşmesini engelleyen herhangi bir neden göz tembelliğine neden olabilir. Peki, göz tembelliği tam olarak nedir, belirtileri neler?

Göz tembelliği (ambliyopi), gözde ve görme yollarında bilinen bir hastalık olmaksızın, görmenin engellenmesi ve/veya her iki göz arası anormal etkileşim sonucu ortaya çıkan, çoğunlukla tek gözde, seyrek olarak iki gözde ortaya çıkan görme azlığıdır.

Şikayetleri: Görmede bulanıklık, görme azlığı, çift görme

Bulguları: Her iki gözde bulunan kırma kusurlarının farklı derecelerde olması en sık göz tembelliği nedenidir. Şaşılık(gözde kayma), kayan gözde göz tembelliğine neden olabilir. Gözün kendisine bağlı katarakt, göz bebeğini kapayan pitozis(göz kapağı düşüklüğü), korneal(gözün ön saydam tabakası) skar(iz) gibi hastalıklarda görme engellenmesine bağlı olarak gelişim çağında beyin ve göz arasında anormal etkileşim nedeniyle tek veya iki taraflı göz tembelliği oluşabilir.

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Tüm çocuklar gelişimsel dönemde, okul öncesi dönemde şikayetleri olmasa bile mutlaka göz doktoru tarafından muayene edilmelidir.
Özellikle erken doğan bebekler, sendromik çocuklar, serebral palsi vb. nörolojik hastalığı olanlar, ailede göz tembelliği veya şaşılık olan bebeklerde, şaşılık oluşması riski daha yüksektir ve bu durum göz tembelliğine neden olabilir

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Şaşılık veya diğer görmenin engellendiği durumlarda, hastalığın düzeltilmesi göz tembelliği gelişimini engellemede önemlidir.
İyi gören göze kapama yapılması, sık kullanılan tedavi yöntemidir. Tembel gözün kullanımını teşvik eder. Kapamanın tam veya kısmi zamanlı yapılması hastanın yaşına ve tembellğin derecesine göre değişir.

İyi gören gözün ilaçlarla görmesinin bulanıklaştırılması da, özellikle kapama tedavisine uyum sağlayamayan çocuklarda diğer bir yöntemdir.
Unutulmaması gereken, kapama tedavisi genellikle 11-12 yaşlarına kadar etkili olur, sonraki yaşlarda çoğunlukla başarısız olacaktır.
Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir : Tedavi sonrası hekimin önerisi halinde, önerdiği aralıklarda kontroller yapılmalı ve aksatılmamalıdır.

 

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