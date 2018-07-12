Göz Tembelliği rahatsızlığı nedir?

Her iki gözde bulunan kırma kusurlarının farklı derecelerde olması en sık göz tembelliği nedenidir. Şaşılık(gözde kayma), kayan gözde göz tembelliğine neden olabilir. Gözün kendisine bağlı katarakt, göz bebeğini kapayan pitozis(göz kapağı düşüklüğü), korneal(gözün ön saydam tabakası) skar(iz) gibi hastalıklarda görme engellenmesine bağlı olarak gelişim çağında beyin ve göz arasında anormal etkileşim nedeniyle tek veya iki taraflı göz tembelliği oluşabilir.

TANISI İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

Tüm çocuklar gelişimsel dönemde, okul öncesi dönemde şikayetleri olmasa bile mutlaka göz doktoru tarafından muayene edilmelidir.

Özellikle erken doğan bebekler, sendromik çocuklar, serebral palsi vb. nörolojik hastalığı olanlar, ailede göz tembelliği veya şaşılık olan bebeklerde, şaşılık oluşması riski daha yüksektir ve bu durum göz tembelliğine neden olabilir.

TEDAVİSİ İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

Şaşılık veya diğer görmenin engellendiği durumlarda, hastalığın düzeltilmesi göz tembelliği gelişimini engellemede önemlidir.

İyi gören göze kapama yapılması, sık kullanılan tedavi yöntemidir. Tembel gözün kullanımını teşvik eder. Kapamanın tam veya kısmi zamanlı yapılması hastanın yaşına ve tembellğin derecesine göre değişir. İyi gören gözün ilaçlarla görmesinin bulanıklaştırılması da, özellikle kapama tedavisine uyum sağlayamayan çocuklarda diğer bir yöntemdir. Unutulmaması gereken, kapama tedavisi genellikle 11-12 yaşlarına kadar etkili olur, sonraki yaşlarda çoğunlukla başarısız olacaktır.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir : Tedavi sonrası hekimin önerisi halinde, önerdiği aralıklarda kontroller yapılmalı ve aksatılmamalıdır.