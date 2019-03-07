Göz gözü görmüyor! Bu halde bulundular…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veya yurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGöz gözü görmüyor! Bu halde bulundular…
GeriGündem Göz gözü görmüyor! Bu halde bulundular…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA - DHA
07.03.2019 - 17:05, Son Güncelleme:

Göz gözü görmüyor! Bu halde bulundular…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Karlıova ilçesinde bu sabah şiddetini artıran tipi nedeniyle tatil olan okullardan köylerine dönen bir grup öğrenci ve bazı vatandaşlar yolda mahsur kaldı.

8
  • Göz gözü görmüyor Bu halde bulundular…
  • Göz gözü görmüyor Bu halde bulundular…
  • Göz gözü görmüyor Bu halde bulundular…
  • Göz gözü görmüyor Bu halde bulundular…
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar ve tipinin etkili olmaya başlamasıyla birlikte, eğitime öğleden sonra ara verildiği bildirildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, kar yağışı sabaha karşı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza bürünürken, öğle saatlerinde tipi de etkisi göstermeye başladı. Tipi nedeniyle caddelerde insanlar güçlükle yürüdü. İlçe Kaymakamlığı tarafından, kar ve tipi nedeniyle okullarda eğitim öğretime bugün için öğleden sonra ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlık açıklamasında, "Yoğun kar yağışı ve fırtına dolayısı ile Karlıova da 07.03.2019 günü öğleden sonra okullar tatil edilmiştir" denildi.

Bazı öğrenciler kendi imkanlarıyla, bazıları da okula gelen aileleri ile birlikte evlerine döndü. Vatandaşlar Mart ayında kar ve tipinin bu şekilde etkili olmasının yaşam şartlarını zorlaştırdığını aktardı.

MAHSUR KALAN ÖĞRENCİLER VE KÖYLÜLER KURTARILDI

Karlıova ilçesinde bu sabah şiddetini artıran tipi nedeniyle tatil olan okullardan köylerine dönen bir grup öğrenci ve bazı vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Taşlıçay köyü ve Yeniköy köylerinde mahsur kalanlar için Karlıova Belediyesi çalışma başlattı. Öğrenciler ve köylülerin yollarda mahsur kaldığı ihbarı alınması üzerine Belediye Başkanı Veysi Bingöl tarafından bölgeye ekipler sevk edildi. 4 saatlik çalışmayla mahsur kalanlar kurtarıldı. Kurtarılan öğrenci ve köylüler belediye ekiplerine teşekkür etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e suç duyurusu

5 kişiyi öldürmüştü! 4 kişiyi daha vuracakmış

Bakan Akar'dan ''Mavi Vatan'' mesajı

Eski Türkiye güzeli restoranda yakalatmıştı! Tutuklandılar