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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eyüp SERBEST/İSTANBUL
26.07.2018 - 00:54, Son Güncelleme:

Göz göre göre yıkılmış... Duvar böyle oydu

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Göz göre göre yıkılmış... Duvar böyle oydu

Sütlüce’de futbolcu Arda Turan’a ait yurt inşaatındaki hafriyat çalışması sırasında çöken ve boşaltılan binalarda oturanlar, belediyeye şikâyette bulunduklarını ancak kimsenin kendileriyle ilgilenmediğini iddia etti. İnşaatta çalışanlardan biri, temel için çok derine inilince istinat duvarından çatlama sesleri duyduklarını, müteahhit firmaya ilettiklerini ancak çalışmaların devam ettirildiğini ileri sürdü.

ÖNCEKİ gün Sütlüce’deki istinat duvarı ile hemen ardından 4 katlı binanın çökmesi, ilk belirlemelere göre 7 binayı direkt etkiledi. Bu binalar Beyoğlu Belediyesi tarafından mühürlendi. Ancak kimse evini terk etmek istemediği için evlerinin yakınında nöbete başladılar. Mahallede olası bir hırsızlığın önüne geçmek için polis ekipleri de teyakkuza geçti.

Belediye ekiplerinin mühürlediği binalar Fuadiye Sokak ve Fuadiye Çıkmazı’nda bulunuyor. İki sokak da panoramik Haliç manzaralı. Sokak sakinleri mahallenin çok pahalılandığını, birilerinin sürekli evlerini ellerinden almaya çalıştığını anlatıyorlar.

Göz göre göre yıkılmış... Duvar böyle oydu

KAZI BAŞLAR BAŞLAMAZ ÇATLAK

Aydın Baykallı 10 gün öncesine kadar inşaatın hemen komşusu olan kırmızı binada oturuyordu. Bina artık oturulamaz duruma gelince taşındı. Baykallı yaklaşık 8 ay önce ilk belirtileri başlayan yıkımı şöyle anlattı: “Kazı başlar başlamaz çatlaklar oluştu. Evin kapıları kapanmaz hale geldi. Gidip inşaatı yapanlarla konuştuk. ‘Sismik aletlerle kontrol ediyoruz. Bir milimetre bile oynama yok’ dediler. Belediyeye de gittik. ‘İlgileniyoruz’ dediler ama gelen giden olmadı. En son bizim bina diğer binadan 10 santimetre kadar ayrılmıştı. Şimdi ise komşu bina yıkıldı. Evlerimiz mühürlendi. Sadece 2 zabıta bekliyor burada. Başka da kimse yok.”

Göz göre göre yıkılmış... Duvar böyle oydu

Boşaltılan evlerden birinde oturan Filiz Taştan ise istinat duvarı çökmeden önce ses duyduklarını belirterek, “Çocuklarımız da vardı evlerde. Kaçın diye bağırdım. Herkes dışarı kaçtı. Önce duvar yıkıldı, sonra da komşunun evi çöktü. Biz geceyi kardeşimde geçirdik. Ziynet eşyalarım bile evde. Alamadım. Benim evim sağlamdı. Kapımızın önünde oturuyorduk. Böyle evi nereden bulacağız. Gece de geldim buraya. Burada nöbet tuttum” dedi.
Evi boşaltılanlardan Ferhat Taştan ise yaşananları şöyle anlattı: “İki gün önce aşağıdaki yöneticiyle konuştum. Bizim binalarımızın yan yattığını söyledim. Yaklaşık 2-2.5 aydır böyle. Deniz seviyesinin bile altına inmişlerdi. Temelden sürekli su çıkıyordu. Göz göre göre evimiz gitti. Ben 45 senedir burada oturuyorum. İnşaat firmasından bir tane bile yetkili yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz.”

Göz göre göre yıkılmış... Duvar böyle oydu

‘DEPREMDE DE YIKILIRDI’

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. İnşaat mühendisi olan Mustafa Ilıcalı, “Burada çok hata olduğunu söyleyebilirim. Buradaki en önemli donatı istinat duvarı. İstinat duvarı gelen yükü karşılayamamış. Ayrıca yıkılan binanın altında temel yok. O zemindeki hareketliliği meydana getirecek her şey var. Yanda inşaat var. Yer altı su seviyesi var. Muazzam bir yağış olmuş. Bina kaçak. Bu bina 5.5-6 seviyesindeki bir depremde kendi kendine de yıkılabilirdi” dedi.

Göz göre göre yıkılmış... Duvar böyle oydu

İŞ İŞTEN GEÇTİKTEN SONRA FORE KAZIK

Arda Turan’ın inşaatını inceleyen mühendisler, derin kazılan temelin yeniden hafriyat toprağıyla doldurulmasını istediler. Öğrenci yurdu inşaatı için temel çukuru doldurulduktan sonra, daha maliyetli bir sistem olan fore kazık çakılarak temel atılacağı bildirildi.

O İMAR PLANINA ARTIK ULAŞILAMIYOR

Arda Turan’a ait öğrenci yurdu inşaatinin bulunduğu parsel, 21 Mart 2003’te onaylanan imar planında ticaret alanı olarak görülüyor.

Beyoğlu Belediyesi tarafından 28 Mart 2018 tarihinde verilen yapı ruhsatında ise otel fonksiyonunda. Beyoğlu Belediyesi’nin, ilçe sınırlarında bulunan Uygulama İmar Planlarını kolayca ulaşılabilmesi için internet sitesine koyuyor. Turan’ın inşaatının bulunduğu imar planına ise dünden beri ulaşılamıyor. Belediye yetkilileri önceki gün müteahhit firmanın Huma Restorasyon olduğu bilgisini vermişti. Dün ise inşaatı Bayturan Yapı İnşaat Şirketi’nin üstlendiği bilgisi verildi. 1 milyon sermayeli Bayturan Yapı’nın yönetim kurulu başkanı Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan. Turan’a ait inşaattaki çalışmaları yapan müteahhit firmayı denetleyen Elit Yapım firması adına yapılan açıklamada “Çökmenin sebebini araştırıyoruz” denildi. (FATMA AKSU - İSTANBUL)

 

O imar planına artık ulaşılamıyor
O imar planına artık ulaşılamıyor
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