Göz göre göre katliam... Öfke rektöre

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi’nde önceki gün araştırma görevlisi Volkan Bayar’ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Mehmet Fatih Özmutlu, öğretim üyesi Dr. Serdar Çağlak ve araştırma görevlisi Yasir Armağan için dün rektörlük önünde tören düzenlendi. Törene eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen ile AK Parti ve CHP milletvekilleri katıldı. Törende, akademisyenler, öğrenciler ve ölenlerin aileleri de hazır bulundu.



ALKIŞLARLA İSTİFA ÇAĞRISI

Tören sırasında ölen akademisyenlerin yakınları Rektör Gönen’e önce tepki gösterdiler ardından da üzerine yürüdüler. Polis araya girerek saldırıyı önlerken Rektör Gönen, törende yapacağı konuşmayı iptal etti. İl Müftüsü Bekir Gereki’nin dua okuması ve helallik almasının ardından cenazeler toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi. Ancak Rektör Gönen’e tepkiler bitmedi. Alanda bulunanlar alkışlarla rektörü protesto edip, “istifa” diye bağırdılar. Tepkilerin devam etmesi üzerine Gönen, polis çemberiyle rektörlük binasına alındı. Bu sırada öldürülen akademisyenlerin yakınları rektöre “Hasan Gönen, vicdanınızda boğulun”, “Katillerin burada işi yok” diye bağırdılar.







‘DEVLET EMANETİMİ KORUYAMADI’

Öldürülen Dr. Serdar Çağlak, fakültenin en başarılı akademisyenlerinden biriydi. Kayseri’den Eskişehir’e gelen baba Abdullah gözyaşları içinde, “Kuzum çok zahmetler çekti, zorluklar yaşadı. Çok başarılıydı. Ben onu buraya gönderip devlete emanet ettim. Emanetimi koruyamadılar, kuzumu koruyamadılar. Kuzum gitti, günahsız, hiçbir suçu yoktu. Kuzuma nasıl kıydınız” dedi.



Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Pınar Yalçın ile evliydi. 6 yaşında, ellerinden engelli olan oğlu anaokuluna gidiyordu. Bütün hayatı eğitim ve oğluydu. Eşi Pınar, “Mikail dünyanın en nazik insanıydı, çok başarılı bir bilim adamıydı. Meleğime nasıl kıydılar? Ne günahı, ne suç vardı? Mikail’im gitti, şimdi hesabını kim verecek” diye feryat etti.



‘TESADÜFEN ORADAYDI’

Fakülte Sekreteri Mehmet Fatih Özmutlu, Zübeyde Özmutlu ile evliydi. Oğlu Göktuğ Tıp Fakültesi’nde, kızı Nursena ise lisede okuyor. Özmutlu, ölüme tesadüfen gitti. Yakınları, “Bir evrak almak için dekanın odasına gitmiş, saldırgan dekanı vurmak için odaya giriyor. O sırada karşısında Fatih’i görüyor. Fatih, ‘Ne yapıyorsun, indir o silahı’ diye uyarırken ateş etmeye başlıyor” dediler. Öldürülen araştırma görevlisi Yasir Armağan da evli ve 2 çocuk babasıydı.



‘YİNE OLURSA ALNINDAN VURURUM’

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi Prof. Dr. Mesud Küçükkalay da tören alanında rektöre tepki göstererek, “Buramıza geldi, yetti artık. Buradaki FETÖ’cüleri son kez uyarıyoruz. Bundan sonra bir kez daha bu tür bir olayla karşılaşırsak, kim bize dilekçelerle iftira atmaya kalkışırsa, alnının çatından vururum” dedi.



Cenaze törenine katılan Eğitim-İş Sendikası Genel Sekreteri Ebru Sunder, “Eğitim çalışanlarının silahı kalemidir. Bu hain saldırıyı yapan şahısta silahın ne işi var. Çok ciddi bir güvenlik zaafiyeti vardır” dedi.



Fatih Özmutlu dün Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde toprağa verilirken Serdar Çağlak bugün Kayseri’de, Yasir Armağan ve Mikail Yalçın ise Tokat’ta uğurlanacak.



ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDEKİ REKTÖR

OSMANGAZİ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, üniversitedeki katliamın ardından, FETÖ ile ilişki gerekçesiyle KHK’yla ihraç edilen akademisyenler tarafından, Volkan Bayar’ı koruduğu iddiasıyla eleştirildi. İddialara göre, akademisyenler Bayar’ı rektörlüğe şikâyet etti fakat gerekli adımlar atılmadı.



7 yıldır üniversitenin rektörlük koltuğunda oturan Prof. Dr. Hasan Gönen lisans eğitimini Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nde inşaat mühendisliği programında tamamladı. Ardından yüksek lisans hazırlık çalışmalarını Almanya’daki Hannover Üniversitesi’nde yaptı. Yüksek lisans için ABD’de Güney California Üniversitesi’ne gitti. Doktorasını ise Anadolu Üniversitesi’nden aldı.



Bir dönem ABD’de inşaat mühendisi olarak çalışan Gönen, 2009 yerel seçimlerinde AK Parti’den belediye başkan adayı oldu, kazanamadı. Üniversitedeki rektörlük seçimlerinde ikinci sırada çıktığı 2011’de dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından atandı. 2015’teki rektör seçimlerinde ise en yüksek oyu alarak yeniden atandı. / Önder ÖNDEŞ









ESKİ DEKAN: MERMİ MANYAĞI YAPARIM DİYORDU

VOLKAN Bayar’ın “FETÖ’cü” diye suçladığı isimlerden eski dekan Prof. Dr. Selahattin Turan, Hürriyet’e konuştu: “Bu kişi, 2007 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla, lisansüstü eğitim için yurtdışına gönderilmiş fakat doktora hocasıyla kavga ettiği için Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne dönmüş. Orada da öğretim üyeleriyle sorun yaşamış ve dekanla mahkemelik olmuş.







2013’te de bize geldi. Geldikten sonra 7 kişiye elektronik posta yoluyla hakaretler etti. 2015 yılında soruşturma sonucu kınama cezası verildi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne gönderilmesi kararı alındı. Fakat bu karar, üniversite yönetimince reddedildi. 15 Temmuz olunca, ben dahil birçok öğretim üyesini FETÖ’cülükle suçladı. 55 öğretim üyesinin 45’i hakkında şikâyet yazıları yazdı. Ben dahil bütün hocaların isimlerini sıralamıştı. Rektörlük, somut bilgi olmamasına rağmen Ahmet Aypay, Bahattin Acat, Yalçın Bay ve beni ihraç etti. Daha sonra dördümüz de beraat ettik. Birkaç arkadaşımızı ‘Sizi mermi manyağı yaparım’ diye kaç defa tehdit etti. Arkadaşlarımızla konuştum ifade vermeleri için ama herkes korkuyordu. Bir yıldır dekanı tehdit ediyordu. YÖK’e dilekçeler yazdık. Ama hiçbirine cevap verilmedi.” / Eray GÖRGÜLÜ / ESKİŞEHİR



'CEZALARINI KESTİM' DEDİ TUTUKLANDI





ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi’nde 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar (37) tutuklandı, şüpheli olarak gözaltına alınan eski eşi Saadet Aylin Bayar ise serbest bırakıldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Bayar çifti için olası bir saldırıya karşın geniş güvenlik önlemleri alındı. Haklarında açılan idari soruşturmada savunma vermeleri için gelen yazıyı alan Volkan Bayar ile eşinin, Eğitim Fakültesi Enstitüsü’nden olayın meydana geldiği Eğitim Fakültesi’ne geldikleri öğrenildi.



ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEMEDİ

Edinilen bilgiye göre Volkan Bayar, emniyetteki ifadesinde şunları anlattı: “Bunlar FETÖ’cü, bunları deşifre ettiğim için benimle uğraşıyorlardı. Hakkımda idari soruşturma açtılar, savunma yapmam için gönderilen yazı elime geçince çok sinirlendim. Eşime yazıyı gösterdim, ardından arabadan silahımı alarak fakülteye geçtim. Amacım onlardan hesap sormaktı, benimle uğraşanlara gerekli cezayı kestim. Hakkımda soruşturmayı yürüten dekanın odasına girdim. Onu bulamayınca benimle uğraşanların odasına gittim. Beni şikâyet eden Yasir Armağan’ı öldürdüm, ardından benimle uğraşan diğerlerinin odalarına giderek ateş ettim. Pişman değilim, bunlar beni bu noktaya getirdi.”



EŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Aylin Bayar ise ilk ifadesinde, “Volkan, soruşturma yazısını alınca yanıma geldi, çok sinirliydi. Bunu yapanlardan hesap soracağım diyerek çıktı. Öldüreceğini bilmiyordum, bana da söylemedi” dedi. Adliyeye sevk edilen Aylin Bayar, adli kontrolle serbest bırakıldı. Bu arada Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından soruşturma ile ilgili gizlilik kararı alındığı belirtildi.



8 SORUŞTURMASI VARDI

Akademisyenleri önce ‘FETÖ’cü’ diye ihbar eden ardından 4’ünü öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar’ın yaptığı katliamın göz göre göre geldiğini gösteren belgeler ortaya çıkıyor. Bayar hakkında 8 idari soruşturma açıldı, akademisyenleri tehdit ettiği gerekesiyle önce kınama, ardından da uyarı cezası aldı. Bayar’ın Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde görev yaptığı sırada idari soruşturma geçirdiği, ‘kasten yaralama, tehdit’ gibi suçlardan kaydının bulunduğu öğrenildi. 2017 yılında ise Ankara Batı Adliyesi Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Hacettepe Üniversitesi’nde Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Mustafa Baloğlu geçen yıl Ankara Batı Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na, “Kendisini tehdit ettiği, ayrıca iftira atarak FETÖ’cülükle suçladığı” gerekçesiyle Bayar hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Başsavcılık Bayar’a soruşturma başlattı.



Bayar, FETÖ’cü diye şikâyet ettiği akademisyenlerin yargılandığı Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tanık olarak verdiği ifadesinde ise ABD’de okuduğu sırada kısa süreli olarak FETÖ’nün evinde kaldığını söyledi.



EŞİ SERBEST KALIRSA CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK

SALDIRGAN Volkan Bayar’ın FETÖ’cülükle suçladığı, üniversiteden ihraç edilen akademisyenlerden Yrd. Doç. Dr. Yalçın Bay, katil zanlısıyla birlikte gözaltına alınan eşinin de tehlikeli biri olduğunu savundu. Bay, “Eşi Aylin serbest bırakılırsa hiçbirimizin can güvenliği yok, hepimiz tehdit altında oluruz” dedi. Rektörü de FETÖ’cülükle suçlayan Bay, “Volkan Bayar’ın iftiraları sonucu görevimden ihraç edildim. Bu adamı YÖK’e, Adalet Bakanlığı’na, Milli Eğitim Bakanlığı’na, Rektörlüğe, savcılığa, hepsine şikâyet ettim, hepsinde dilekçelerim var. Hiçbiri işleme konulmadı” diye konuştu.



KİM KORUDU BUNLARA BAKILMALI

VOLKAN Bayar’ın FETÖ’cülükle suçladığı Prof. Dr. Ahmet Aypay, bu yüzden üniversiteden ihraç edildiğini, 5.5 ay cezaevinde kaldığını, ardından beraat ettiğini söyledi. Aypay şunları anlattı: “Ben onun tez hocasıydım, aynı zamanda benim asistanımdı. Sorunlu biriydi. Hocaları tehdit edip, hakaretler ediyordu. Kınama cezası verdik. Savcılığa, emniyete, üniversite rektörüne, YÖK’e defalarca başvurduk, bu adam normal değil, herkese iftira atıyor, tehdit ediyor diye. Ancak hiçbir işlem yapmadı. Sürekli korundu, bundan cesaret alarak son dönemlerde öldürmekle tehdit etmeye başladı. Katliam ‘bağıra bağıra geliyorum’ dedi. Herkes seyretti. Asıl FETÖ’cü, kripto FETÖ’cü bu. Bunun arkasında kim var? Kim bunu korudu bunlara bakmak gerek. Önlem alınsaydı, bu katliam olmayacaktı.”