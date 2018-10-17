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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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PERDE ARKASI: Nuray BABACAN
17.10.2018 - 20:22, Son Güncelleme:

Görüşmede Erdoğan’a af konusunu açmamış

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Görüşmede Erdoğan’a af konusunu açmamış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin önceki gün gerçekleşen ikili görüşmesinde ülke gündemindeki önemli başlıkların ele alındığı öğrenildi. Bahçeli’nin kamuoyunda sık sık dile getirmesine karşın, görüşmede af konusunu tek kelimeyle bile açmadığı belirtildi. AK Parti’nin bu konuda ‘sınırlı bir çalışma’ başlatma kararının, bunda etkili olduğu öne sürülüyor.

Toplantıda Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili rakamları paylaştı ve bunun ekonomiye vereceği zararı anlattı. Erdoğan, konuşmasının büyük bölümünü buna ayırdı ve grup toplantısında verdiği örneklerin benzerini Bahçeli’ye de aktardı.

EMEKLİLİKTE YAŞ SAYILARI

Elindeki istatistikleri de paylaşan Erdoğan, tartışma kapsamına giren çalışan sayısının 6 milyonu aştığını, bunun toplam maliyetinin 750 milyar lira olacağını tekrarladı.

Erdoğan, 20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişinin 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacağı örneğini verdi. Türkiye’de ortalama emeklilik yaşının 52, Avrupa ülkelerinde ise 65 olduğu aktarıldı. Bilgilendirmenin ardından Bahçeli, bu konuda Erdoğan’ın kaygılarına katıldığını dile getirirken Cumhurbaşkanı da yakın çevresine “Bahçeli ikna oldu” görüşünü iletti.

İTTİFAKIN PRENSİPLERİ

Görüşmede, dış politika konusunda da genel bilgi paylaşımının yapıldığı, yerel seçimlerdeki ittifak çalışmasının da daha önce konuşulan sınırlarda ele alındığı ifade edildi. AK Parti kaynakları, ‘gönül ittifakı’nın genel prensiplerine sadık kalınacağını, her partinin kendi adayını çıkaracağını, yapılacak işbirliğinin ‘belediye meclis üyeliği’ veya ‘başkan yardımcılığı’ paylaşımı şeklinde olacağını ilettiler.

SEÇMEN ASKER DEĞİL

Bu konu daha sonra partideki toplantıda, “Yerel seçim ittifakı, adaylar üzerinden konuşulmayacak. Herkes kendi adayını çıkartacak. Fikri anlamda ittifak yapılacak. Meclis üyelikleri veya başkan yardımcılığı gibi konularda ittifak söz konusu olacak. MHP’ye karşı kırıcı olmayan bir dil kullanılacak. Yereli etkileyen çok sayıda faktör var. Belli bir adayın empoze edilmesi söz konusu olamaz. Tam tersi etki yaratır. Seçmene dayatamayız. Seçmen asker değil, tam tersi refleks gösterebilir” şeklinde değerlendirildi.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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