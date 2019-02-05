Görüşmede 6 kritik başlık
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, bugün Beştepe’deki buluşmada 6 kritik başlığı ele alacak.
Çipras iki gün sürecek temasları kapsamında bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Beştepe’de önce baş başa ve daha sonra da heyetlerarası görüşmeler yapacak. Yunanistan Meclisi’nde geçtiğimiz günlerde güvenoyu alarak hükümet krizini atlatan Çipras’ın Erdoğan ile görüşmesinde Kıbrıs meselesinde gelinen son durum, Doğu Akdeniz’de enerji kaynaklarına ilişkin sismik aramalar sırasındaki engelleme krizleri, Türkiye’nin AB üyeliği, Ege’de gerginliğin azaltılmasına dönük tedbirler, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılmasına dönük atılacak adımlar ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan FETÖ’cülerin iadesi ele alınacak. Yunanistan’ın 15 Temmuz darbe girişimine katılan FETÖ’cülere iltica hakkı vermesi Türkiye’nin büyük tepkisini çekmişti.
Beştepe’de yapılacak görüşmelerde Batı Trakya meselesinin de değerlendirilmesi bekleniyor. Erdoğan ile Çipras, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan, Çipras onuruna Beştepe’de bir akşam yemeği de verecek. Yunanistan Başbakanı, yarın da İstanbul’a geçerek Fener Rum Patriği Bartholomeos’u ve Heybeliada Ruhban Okulu’nu ziyaret edecek. Çipras böylece Ruhban Okulu’nu ziyaret eden ilk Yunan başbakanı olacak.
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