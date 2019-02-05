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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA
05.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Görüşmede 6 kritik başlık

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Görüşmede 6 kritik başlık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, bugün Beştepe’deki buluşmada 6 kritik başlığı ele alacak.

Çipras iki gün sürecek temasları kapsamında bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Beştepe’de önce baş başa ve daha sonra da heyetlerarası görüşmeler yapacak. Yunanistan Meclisi’nde geçtiğimiz günlerde güvenoyu alarak hükümet krizini atlatan Çipras’ın Erdoğan ile görüşmesinde Kıbrıs meselesinde gelinen son durum, Doğu Akdeniz’de enerji kaynaklarına ilişkin sismik aramalar sırasındaki engelleme krizleri, Türkiye’nin AB üyeliği, Ege’de gerginliğin azaltılmasına dönük tedbirler, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılmasına dönük atılacak adımlar ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan FETÖ’cülerin iadesi ele alınacak. Yunanistan’ın 15 Temmuz darbe girişimine katılan FETÖ’cülere iltica hakkı vermesi Türkiye’nin büyük tepkisini çekmişti.

Beştepe’de yapılacak görüşmelerde Batı Trakya meselesinin de değerlendirilmesi bekleniyor. Erdoğan ile Çipras, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan, Çipras onuruna Beştepe’de bir akşam yemeği de verecek. Yunanistan Başbakanı, yarın da İstanbul’a geçerek Fener Rum Patriği Bartholomeos’u ve Heybeliada Ruhban Okulu’nu ziyaret edecek. Çipras böylece Ruhban Okulu’nu ziyaret eden ilk Yunan başbakanı olacak. 

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