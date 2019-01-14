Görüşme sonrası o detay ortaya çıktı
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’ı telefonla aramasının ardından Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler arasında yarın bir görüşme olacağına vurgu yapılması dikkat çekti.
Hürriyet’in edindiği bilgiye göre bu görüşme Brüksel’de NATO toplantısı sırasında yapılacak. Her iki ülke genelkurmay başkanının NATO Askeri Komite toplantısı için Brüksel’de olduğu öğrenildi.
Bu görüşmede ABD’nin Suriye’den çekilme süreci ile Türkiye’nin Suriye sınır hattının özellikle Fırat’ın doğusundan kaynaklanacak güvenlik kaygılarını gidermek amacıyla askeri açıdan nelerin yapılabileceğinin ele alınması bekleniyor.
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