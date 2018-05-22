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    Görüşme sonrası duyurdu... Tarihi adım ertelenebilir

    AA
    22.05.2018 - 20:03 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 12 Haziran'da Singapur'da yapmaları öngörülen görüşmenin ertelenme olasılığı ortaya çıktı.

    Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşme öncesinde Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
    12 Haziran'da Singapur'da yapılması beklenen tarihi zirve öncesinde ABD ile Kuzey Kore ve Güney Kore arasında ortaya çıkan sorunlara ilişkin değerlendirmesi sorulan Trump, zirve konusundaki çalışmaların halen sürdüğünü dile getirdi.

    "BELKİ DAHA SONRA OLABİLİR"

    Zirvenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğiyle ilgili kesin ifadeler kullanmaktan kaçınan Trump, "Neler olacağını göreceğiz. Eğer (o tarihte) olmazsa belki daha sonra olabilir. Birçok anlaşma yaptım ve anlaşmalarda neler olacağını asla bilemezsiniz ama 12 Haziran tarihi uygun olmayabilir." ifadesini kullandı.

    Zirvenin olup olmayacağı veya hangi tarihte yapılacağıyla ilgili kesin açıklamayı çok yakında yapacağını kaydeden Trump, şu anda detaylara girmek istemediğini belirtti. Trump ayrıca, anlaşma olması halinde Kuzey Kore'nin ve Kim'in çok mutlu olacağına inandığını bir kez daha dile getirdi.

    "NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

    ABD Başkanı Trump, geçen haftaki açıklamasında, 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapılması planlanan görüşmenin akıbeti hakkında "Henüz (olumsuz) bir şey görmedik, duymadık. Bize bir bildirim de yapılmadı. Neler olacağını göreceğiz." değerlendirmesini yapmıştı.

    Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatını "provokasyon" olarak niteleyerek, Güney Kore ile yüksek düzeyli müzakereleri askıya almış, Trump ile Kim arasında yapılması planlanan görüşmenin de riske girebileceğini açıklamıştı. 

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    Etiketler: ABD Başkanı Donald Trump , gündem
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