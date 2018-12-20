Görüşme ihtiyacı yoktur
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la kendisinin yeniden görüşerek ittifakta son çerçeveyi çizeceklerine yönelik açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’a yanıt verdi.
Konuya ilişkin dün MHP Genel Merkezi’nde gazetecilerin sorularına cevap veren Bahçeli şunları söyledi: “Geçtiğimiz çarşamba günü sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirilen görüşme sağlam ve sağlıklı bir zeminde gelişmiştir. Liderler seviyesinde önümüzdeki günlerde bir görüşme ihtiyacı bize göre yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı’nın uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılıyız.”
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