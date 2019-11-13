‘Görüşme en kritik toplantılardan ‘
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin Türkiye-ABD ilişkilerinin en kritik toplantılarından biri olacağını söyledi. Bloomberg’e konuşan Altun, S-400’ler konusunun ilişkilerde zorluk çıkarmasını önlemek için potansiyel her çözümün ABD’ye sunulduğunu belirtti. Altun, “Ziyaretimiz sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump’ın bu konuda dürüst bir görüşme gerçekleştireceklerinden eminim. İki liderin kabul edilebilir ve uygulanabilir bir çözüm bulabileceğine inanıyorum” dedi.
Altun, ABD’den gelecek olası yaptırımlar konusunda da “Böyle bir hareket tarzından, Türkiye-ABD işbirliğini yok etmeye kararlı olanlar dışında hiç kimse kazançlı çıkmayacaktır” değerlendirmesini yaptı. Altun, bir diğer gündem maddesinin de FETÖ olduğunu belirtirken, “ABD, 2016’da gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana bu cephede anlamlı bir aksiyon almamıştır. Türk kamuoyu bu konuda öfkelidir ve Türkiye sokaklarında insanlarla konuşursanız bunu hissedebilirsiniz” diye konuştu.
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