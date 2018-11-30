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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gamze KOLCU/ANKARA
30.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Görüşme durdu

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
Görüşme durdu

CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçimde işbirliğine yönelik görüşmeler durdu. İki parti arasındaki yerel seçim görüşmelerinde Ankara, Mersin ve Antalya büyükşehir belediyeleri nedeniyle tıkanıklık yaşandığı öne sürülüyor.

Yerelde işbirliğinin geleceğini, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Lideri Başkanı Meral Akşener önümüzdeki hafta yapacağı görüşme belirleyecek. Yerel seçimler için CHP ile İYİ Parti arasındaki teknik düzeyde ilk görüşme 16 Kasım’da İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan arasında olmuştu. İkili geçen hafta da bir kez daha bir araya gelmiş ve Aydın görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “Temel ilkelerin kararı konusunda mutabakata vardık” demişti. Aydın ve Tezcan, bu hafta görüşme yapmadı. Teknik görüşmelerin, Kılıçdaroğlu ve Akşener bir araya gelene kadar yapılmamasına karar verildi.

ANKARA, ANTALYA ÇIKMAZI

İddiaya göre, CHP ile İYİ Parti üç büyükşehirde aday çıkartma konusunda anlaşmazlık yaşadı. İYİ Parti, Ankara, Antalya ve Mersin’de kendi adaylarının desteklenmesini istedi. Bu talep CHP kanadında olumsuz karşılandı. Aydın ve Tezcan’ın yaptığı son görüşmede İYİ Parti, Mersin’den vazgeçebileceğini, ancak Antalya ve Ankara üzerinde ısrarcı tavrını sürdüreceği mesajını verdi.

BALIKESİR RESTLEŞMESİ

Kılıçdaroğlu ile Akşener’in görüşmesinden bir gün sonra 14 Kasım’da CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayının, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın olduğunu açıklamıştı. İşbirliği görüşmeleri devam ederken CHP’nin Balıkesir adayını açıklaması İYİ Parti’de rahatsızlık yarattı. Balıkesir konusunda ikinci hamle Akşener’den geldi. Akşener geçen salı günkü meclis grubunda CHP’li Akın gibi milletvekili olan İsmail Ok’un, Balıkesir adaylığını açıkladı.

KRİTİK KARAR LİDERLERDE

Teknik görüşmeler sona erse de iki liderin hafta başında bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşme öncesinde işbirliği yapılabilecek illerle ilgili taslak bir rapor hazırlanacak ve illerin oy analizleri bir kez daha değerlendirilecek. Kılıçdaroğlu da kritik görüşme öncesi kurmaylarıyla bir araya gelecek. İki liderin görüşmesi işbirliğinin kaderini belirleyecek. Anlaşma sağlanırsa yol haritası belirlenecek, adaylar açıklanmaya başlayacak.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (29.11.2018) 2
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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