‘Görüşme 15-20 dakika sürdü’
Millet İttifakı İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, dün yaptığı açıklamada ”Tabii ki. Bana geldi, zaten, ‘Sizinle görüşeceğim, ardından Sayın Binali Yıldırım’ı ziyaret edeceğim’ dedi. Gizli görüşme derken, kameraların önünde değildi ama gizli de değildi. Oturduk, konuştuk” diye konuştu.
İmamoğlu, TRT Haber’de akşam katıldığı programda ise şunları söyledi:
“O gün proje tanıtımım vardı. İstanbul’da Taksim’de bir otelde görüştük. 15-20 dakika falan sürdü. Ama 2-3 dakika konuşmuşuzdur. Çünkü ben buhar alıyordum o sırada. ‘Bir talebiniz var mı’ dedi. Dedim yok istediğinizi sorabilirsiniz. Küçükkaya beni arayıp sizinle görüşeceğim deseydi kabul etmezdim. Sizinle görüştükten sonra Yıldırım’la da görüşeceğim dediği için kabul ettim.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle