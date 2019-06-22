Görüşme 1.5 saat sürdü
IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, yemin törenin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barzani’yi dün saat 15.45’te Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde kabul etti. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren görüşmede bağımsızlık referandumunun ardından gerilen ilişkilerin normalleştirilmesi için atılacak adımların gözden geçirildiği öğrenildi.
Ayrıca Suriye başta olmak üzere bölgesel konularla birlikte ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi için yapılacaklar konuşuldu. Bunların başında Habur Sınır Kapısı’na alternatif, Ovaköy sınır kapısının açılması bulunuyor. Birçok alanda iki ilişkilerin yeniden düzenlenmesi, terör örgütü PKK’nın bölgedeki faaliyetleri, petrol ihracatı ve Suriye’deki Kürtlerin durumu da ikili görüşmede ele alınan konular arasında yer aldı.
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