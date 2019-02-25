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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA), İHA
25.02.2019 - 09:14, Son Güncelleme:

Görür görmez durdu... Bir an olsun yanlarından ayrılmadı

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ADANA'da kaza sonucu devrilen panelvandan çıkarılan 2'si kadın 3 yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçen kadın doktor yaptı. Doktor yaralılara müdahale edip kendisini olay yerinden uzaklaştırmak isteyenlere, "Ben doktorum ambulans gelene kadar buradan ayrılamam" dedi.

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  • Yoldan geçen doktor yaralılara müdahale etti
  • Yoldan geçen doktor yaralılara müdahale etti
  • Yoldan geçen doktor yaralılara müdahale etti
  • Yoldan geçen doktor yaralılara müdahale etti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hacı Sabancı Bulvarı'ndan Mithat Özsan Bulvarı istikametine giden 01 CNH 99 plakalı panelvan tipi araç kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan narenciye ağacına çarptıktan sonra yan yatarak durdu.

Görür görmez durdu... Bir an olsun yanlarından ayrılmadı

Araç içerisinde bulunan 2’si kadın 3 kişi çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yan yatan araçtan kurtarıldı. O esnada arabasıyla yoldan geçen genç kadın doktor kazayı görünce durdu ve yaralılara yardım etmek için koştu.

Panelvan araç içerisinden hafif sıyrıklarla kurtarılan kadınlara su veren genç doktor, onları sakinleştirmeye, önemli bir yaraları olup olmadığını anlamaya çalıştı. Kadın doktor yaralılara bir taraftan su verirken bir taraftan da kaza sırasında ayaklarından çıkan terlikleri giydirdi. Bu sırada kadın doktorun arkadaşı yanına gelerek "hadi gidelim" diyerek onu kaza yerinden götürmek istedi. Bunun üzerine kadın doktor 'ben doktorum.

Ambulans gelene kadar gidemem buradayım” diyerek yaralıları sakinleştirmeye çalıştı. Adı öğrenilemeyen kadın doktor yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Yaralılar sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Panelvan araç çekici yardımıyla kaza yerinden alındı. 

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