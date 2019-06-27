Görüntüyü izleyen şaşkına dönmüştü! İşte cezası...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGörüntüyü izleyen şaşkına dönmüştü! İşte cezası...
GeriGündem Görüntüyü izleyen şaşkına dönmüştü! İşte cezası...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
27.06.2019 - 18:51, Son Güncelleme:

Görüntüyü izleyen şaşkına dönmüştü! İşte cezası...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, M.O. isimli bir kişi yolda yürürken kaldırım kenarında dikili ağacı kırdı. Bu anlar kameraya yansıdı. Olayın ardından 12 güvenlik kamerasının kayıtları incelendi. Mahkemeye çıkarılan M.O., 100 ağaç dikme cezası alırken, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kızıltepe Belediyesi tarafından Mardin Caddesi üzerinde dikilen ağaçlardan biri, M.O isimli bir kişi tarafından kırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gece saatlerinde yolda yürüyen 3 arkadaştan biri ağacı sallamaya başladı. Bir süre sonra ağacı eğerek kıran şüphelinin kırılma ile birlikte yere düştüğü güvenlik kemarasına yansıdı. Sabah iş yerine gelen esnaf, ağacın kırıldığı fark edip, korumaya aldı. Esnaf, ağacı kıran kişinin yakalanması için çağrıda bulundu.

YAKALANDILAR

Dikili ağacı kırma anı ortaya çıkan kişi ile yanındakilerin yakalanması için polis çalışma yaptı. Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 12 güvenlik kamerasının kayıtları incelendi. Ağacı kıranın M.O., olay anında yanında bulunanların ise S.A ve S.O. olduğu belirlendi.

Görüntüyü izleyen şaşkına dönmüştü İşte cezası...

100 AĞAÇ DİKME CEZASI VERİLDİ

Gözaltına alınan M.O. ve olay anından yanında bulunan S.A. ile S.O., emniyetteki sorgularının ardından adliye sevk edildi.

S.A. ve S.O., savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ağacı kıran M.O. ise hakimliğe sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.O., 100 ağaç dikme cezası alırken, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Görüntüyü izleyen şaşkına dönmüştü İşte cezası...

Tepki çeken olay Böyle vicdansızlık görülmedi
Tepki çeken olay! Böyle vicdansızlık görülmedi
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Oğlu öldürülen kaymakamın gözyaşları
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 'köprü' açıklaması
Bir uyarı daha geldi... İller arasında İstanbul da var
Görüntüler isyan ettirmişti! Ağacı kıran şüpheli için flaş gelişme