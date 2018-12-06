GÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ izlettiler, metreyle Ã¶lÃ§tÃ¼ler ama...

MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine aÃ§mÄ±ÅŸ ve 5 Nisan 2006 da 15 bin gÃ¼ncel ilan ile yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerGündem HaberleriGörüntüyü izlettiler, metreyle ölçtüler ama...
GeriGÃ¼ndem Görüntüyü izlettiler, metreyle ölçtüler ama...
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Gündem
Alper KORKMAZ / Ä°STANBUL (DHA)
06.12.2018 - 14:41, Son GÃ¼ncelleme:

Görüntüyü izlettiler, metreyle ölçtüler ama...

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi

Ä°stanbul BakÄ±rkÃ¶y sahil yolunda TIR'a yÃ¼klÃ¼ konteyner Ã¼st geÃ§ide Ã§arparak yola devrildi. UyarÄ± tabelasÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu iddia eden sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ gÃ¶revliler kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini izlettirmesine ve metreyle Ã¶lÃ§Ã¼m yapmalarÄ±na raÄŸmen gÃ¼Ã§lÃ¼kle ikna etti.

Kaza Ã¶ÄŸle saatlerinde Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Hasan CoÅŸkun, konteyner yÃ¼klÃ¼ TIR'la Florya istikametine seyir halindeydi. 4 metrelik azami yÃ¼kseklik tabelasÄ±nÄ± dikkate almayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n kullandÄ±ÄŸÄ± TIR'daki konteyner Ã¼st geÃ§ide Ã§arparak yola devrildi. Konteynerin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸeritte araÃ§ olmamasÄ± bÃ¼yÃ¼k bir kazanÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ti. Kaza nedeniyle trafik Florya istikametine durdu.

Â

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ izlettiler, metreyle Ã¶lÃ§tÃ¼ler ama...

BÄ°R TÃœRLÃœ Ä°KNA OLMADI

SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Hasan CoÅŸkun hatanÄ±n kendisinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± azami yÃ¼kseklik tabelasÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi Ã¼zerine kaza yerinde metre tartÄ±ÅŸmasÄ± yaÅŸandÄ±. TIR yÃ¼ksekliÄŸinin 4 metreden az olduÄŸunu ve tabelanÄ±n hatalÄ± olduÄŸunu iddia eden CoÅŸkun'u ikna etmekte gÃ¶revliler zorluk yaÅŸadÄ±.

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ izlettiler, metreyle Ã¶lÃ§tÃ¼ler ama...
SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Hasan Ã‡oÅŸkun'a kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri izletildi, metreyle kÃ¶prÃ¼ yÃ¼ksekliÄŸi Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. Ã–lÃ§Ã¼mler sonucunda kÃ¶prÃ¼nÃ¼n 4 metre yazÄ±lÄ± azami yÃ¼kseklik tabelasÄ±ndan 19 santimetre daha yÃ¼ksek olduÄŸu, TIR'Ä±n ise bu yÃ¼kseklikten de yÃ¼ksek olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Uzun sÃ¼re hatanÄ±n kendisinde olduÄŸunu kabul etmeyen sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Ã¶lÃ§Ã¼mler sonucunda ikna oldu.

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ izlettiler, metreyle Ã¶lÃ§tÃ¼ler ama...
YaklaÅŸÄ±k 1 saatin sonunda yola devrilen konteynerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla trafik akÄ±ÅŸÄ± normal seyrine dÃ¶ndÃ¼. SÄ±k sÄ±k aynÄ± noktada kazalarÄ±n meydana geldiÄŸi yolda 8 uyarÄ± levhasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ izlettiler, metreyle Ã¶lÃ§tÃ¼ler ama...

Florya'da TIR üst geçide çarptÄ±, iki ÅŸerit kapandÄ±Ä°stanbul Floryaâ€™da üst geçide takÄ±lan TIRâ€™Ä±n dorsesi yola devrildi.Olay saat 12.15â€™te meydana geldi. Üst geçide takÄ±lan TIRâ€™Ä±n dorsesi yola devrildi. Åžeridin boÅŸ olmasÄ± büyük bir kazanÄ±n önüne geçti. Olay nedeniyle iki ÅŸerit trafiÄŸe kapanÄ±rken dorsenin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalar sürüyor.
daha fazla video iÃ§in
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
ï»¿
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

SÄ±radaki Haber

14 belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± daha aÃ§Ä±kladÄ±

Åžok operasyon! Hem MÄ°T, hem MOSSAD... AyÄ±rt etmek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil

Bakan Soylu: DÃ¼n zamanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k yakalamasÄ± gerÃ§ekleÅŸti

Dinamitli vandallÄ±k