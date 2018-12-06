GÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ izlettiler, metreyle Ã¶lÃ§tÃ¼ler ama...

Görüntüyü izlettiler, metreyle ölçtüler ama...
Ä°stanbul BakÄ±rkÃ¶y sahil yolunda TIR'a yÃ¼klÃ¼ konteyner Ã¼st geÃ§ide Ã§arparak yola devrildi. UyarÄ± tabelasÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu iddia eden sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ gÃ¶revliler kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini izlettirmesine ve metreyle Ã¶lÃ§Ã¼m yapmalarÄ±na raÄŸmen gÃ¼Ã§lÃ¼kle ikna etti.
Kaza Ã¶ÄŸle saatlerinde Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Hasan CoÅŸkun, konteyner yÃ¼klÃ¼ TIR'la Florya istikametine seyir halindeydi. 4 metrelik azami yÃ¼kseklik tabelasÄ±nÄ± dikkate almayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n kullandÄ±ÄŸÄ± TIR'daki konteyner Ã¼st geÃ§ide Ã§arparak yola devrildi. Konteynerin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸeritte araÃ§ olmamasÄ± bÃ¼yÃ¼k bir kazanÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ti. Kaza nedeniyle trafik Florya istikametine durdu.
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BÄ°R TÃœRLÃœ Ä°KNA OLMADI
SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Hasan CoÅŸkun hatanÄ±n kendisinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± azami yÃ¼kseklik tabelasÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi Ã¼zerine kaza yerinde metre tartÄ±ÅŸmasÄ± yaÅŸandÄ±. TIR yÃ¼ksekliÄŸinin 4 metreden az olduÄŸunu ve tabelanÄ±n hatalÄ± olduÄŸunu iddia eden CoÅŸkun'u ikna etmekte gÃ¶revliler zorluk yaÅŸadÄ±.
SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Hasan Ã‡oÅŸkun'a kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri izletildi, metreyle kÃ¶prÃ¼ yÃ¼ksekliÄŸi Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. Ã–lÃ§Ã¼mler sonucunda kÃ¶prÃ¼nÃ¼n 4 metre yazÄ±lÄ± azami yÃ¼kseklik tabelasÄ±ndan 19 santimetre daha yÃ¼ksek olduÄŸu, TIR'Ä±n ise bu yÃ¼kseklikten de yÃ¼ksek olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Uzun sÃ¼re hatanÄ±n kendisinde olduÄŸunu kabul etmeyen sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Ã¶lÃ§Ã¼mler sonucunda ikna oldu.
YaklaÅŸÄ±k 1 saatin sonunda yola devrilen konteynerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla trafik akÄ±ÅŸÄ± normal seyrine dÃ¶ndÃ¼. SÄ±k sÄ±k aynÄ± noktada kazalarÄ±n meydana geldiÄŸi yolda 8 uyarÄ± levhasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
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