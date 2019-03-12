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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Musa KESLER
12.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

'Görüntün var' dedi taksi sattırdı

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
'Görüntün var' dedi taksi sattırdı

“Kaşıkçı cinayetinde görüntülerin var” diye korkuttukları bir vatandaştan 10 bin Euro alan şebekenin üyesi, aynı yöntemle korkutarak taksi plakasını sattırdıkları başka bir vatandaştan 460 bin lirayı almak için geldiği Ankara’da yakalandı.

Bartın’da S.A. (79) adlı kişi “Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında görüntülerin var” diyen ve kendilerini polis olarak tanıtan kişilere yaklaşık 10 bin Euro kaptırdı. S.A. dolandırıldığını çocuklarının uyarısıyla fark edip polise başvurdu. Kamera görüntülerini takip eden polis, şüpheli M.B.’nin izini Ankara’da buldu. M.B. (27) ifadesinde şunları söyledi: “Şanlıurfa’da inşaatlarda su tesisat ustası olarak çalışırım. Bir yıldır iş bulamıyordum, maddi sıkıntılarım vardı. 10 gün önce ikinci el oto alım satım iş yapan Naif adlı arkadaşımla karşılaştık. Naif bana ‘Ne iş yapıyorsun, durumun nasıl?’ dedi. Ben de ‘Durum iyi değil’ dedim. O da bana ‘Bir işler ile uğraşıyoruz, parası iyi, sen de bizimle çalışır mısın?’ dedi. ‘Ne iş yapacağız’ dediğimde ‘Polis, savcıyız diyerek insanları ikna edip paralarını alacağız’ dedi. Ben de kabul ettim.”

‘GÜVEN TİMİNDEN HAKAN...’

“24 Şubat Pazar günü çarşıda buluştuk. ‘Pazartesi Bartın’da olman lazım’ dedi. Bartın’a geldim. Naif beni özel numaralı telefondan aradı, valilik civarına gitmemi söyledi. Gittim, bir araç park halindeydi. İçinde sakallı ihtiyar bir adam oturuyordu. Şahsa ‘Ben güven timinden Hakan!’ dedim. Şahıs da zarf içinde parayı verdi. Civardan bir taksiye binip otogara gittim. Ankara otobüsüne bindim. Bolu’da zarfı açtım. İçinde Euro vardı. Bir mağazaya giderek bütün kıyafetlerimi değiştirdim. Taksiyle Ankara’ya Ulus’a gittim. Ertesi gün zarftaki 9 bin 600 Euro’yu bozdurdum. Naif’in ve annesinin hesaplarına havale ettim. Naif beni aramaya devam etti. Ankara Keçiören’de bir taksicinin taksi ile birlikte hattını sattırdığını, elinde 460 bin lira para olduğunu söyledi ve bu parayı da almam için beni bu şahsa yönlendirdi.”

‘İHTİYACI’ VARMIŞ

Bartın polisi tarafından yakalanan ve ‘ihtiyacı olduğu için’ bu işi yaptığını iddia ederek pişman olduğunu söyleyen M.B. taksicinin parasını alamadan tutuklandı. Şebekenin diğer üyelerini yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (11.03.2019) 2
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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