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    Görüntülerin verilmemesine isyan ettiler

    İsmail SAYMAZ
    27.03.2018 - 13:20 | Son Güncelleme:

    Van’da mantar toplamaktan dönen üç köylünün polislerce PKK’lı diye dövüldüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, “Ceza Muhakemeleri Kanunu’ndaki (CMK) yetkilerin sınırlarını aştığı ve kayıtların dosyanın delili olması” gerekçesiyle avukatlara ve mağdurlara verilmedi.

    Van’da esnaflık yapan 32 yaşındaki Abdulselam Arslan 9 Haziran 2017’de Gevaş’ın Artos dağında mantar toplamak için arkadaşının aracını almıştı. Geziye 53 yaşındaki dayısı Cemal Arslan, 48 yaşındaki akrabası Halil Arslan ile 29 yaşındaki kayınbiraderi Nejdet Beysüm’ü davet etmişti. Dört akraba, Artos’ta mantar topladıktan sonra PKK’lılarca esir alınmıştı. Köylülerin aracına el koyan PKK’lılar, Gevaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne saldırmıştı. Dokuz buçuk saatlik esaret sonunda araçları kendilerine verilen vatandaşlar, ihbar için Emniyet’e giderken yolda terörist sanılarak durdurulmuş ve dövülmüştü. Van Valiliği’nce PKK’lı olmakla suçlanan vatandaşlar suçsuz oldukları anlaşılınca serbest bırakılmıştı.

    Gevaş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca bir polis hakkında dava açılmıştı. İddianamede yer verilen MOBESE kayıtlarına göre Cemal ve Halil yere yatırılırken, güvenlik güçleri üzerlerine oturmuştu. Bir polis, Cemal’e yumruk atmıştı. Bir diğeri ayağıyla Cemal’e vurup üzerine basmıştı. Bir başkası, Halil’i tekmelemişti. Halil’in üzerine çıkan bir kişi yerdeki adamı yumruklamıştı.

    Bu arada, Gevaş Emniyet Müdürlüğü’ne ait nezarethane görüntülerinde, ortam ışığının yetersizliği, kameraların konum ve açılarının yüz detaylarını verecek uygunlukta olmadığı, güvenlik sisteminden kaynaklı bozulmalar, şahısların kameralara uzak oluşu nedeniyle kişilerin tespit edilmediği belirtilmişti. Oysaki mağdurların nezarethanede dövüldüklerine dair bir fotoğraf sosyal medyada dolaşıma sokulmuştu.

    Cemal ve Halil Aslan hiçbir polise teşhis edemezken, Abdulselam Aslan beş polisi teşhis etmişti. Ancak sadece O.Ş. adlı polis için işlem yapıldı. O.Ş. ifadesinde, araçtan inen üç kişinin geriye doğru kaçtıklarını, “Dur” ihtarı için ateş edilince şahısların yere yattığını, üzerleri aranırken direnmeleri üzerine zor kullandıklarını iddia etmişti. O.Ş.’ye ‘kasten yaralama’ suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. 

     

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    Etiketler: NoMobil , dayak , gündem
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