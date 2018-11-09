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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA / İSTANBUL
09.11.2018 - 01:01, Son Güncelleme:

Görüntüleri paylaşan polis: Basiretsizlik oldu

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Görüntüleri paylaşan polis: Basiretsizlik oldu

Eski manken Filiz Aker’in öldürdüğü sunucu Vatan Şaşmaz’ın ceset görüntülerinin medyada yayınlanmasına ilişkin davada ifade veren polis memuru Faruk K., meşgul olduğunu göstermek için görüntüyü eşi Sibel K.’ye gönderdiğini söyledi. 7 yıla kadar hapsi istenen Faruk K., hâkimin “Her cinayeti eşinize gönderiyor musunuz?” sorusu üzerine “O gün bir basiretsizlik oldu” dedi. 3 yıla kadar hapsi istenen eşi Sibel K. ise “Suçlu benim. Ceza verecekseniz bana verin” dedi.

Eski manken Filiz Aker ve öldürdüğü sunucu Vatan Şaşmaz’ın ceset görüntülerinin medyada yayınlanmasına ilişkin davada ifade veren polis memuru Faruk K., meşgul olduğunu göstermek için görüntüyü eşine gönderdiğini söyledi. Hakim, “Her cinayeti eşine gönderiyor musunuz? Arşiv mi yapıyorsunuz?” diye sordu.

AİLECE YARGILANIYORLAR

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya olaydan sonra açığa alınan ve “Soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek”, “Ses ve ya görüntülerin kayda alınması”, “Görevi kötüye kullanmak” suçlarından 2 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan polis memuru Faruk K. ile “Soruşturmanın gizliliğini ihmal etmek” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan eşi Sibel K. katıldı. “Soruşturmanın gizliliğini ihmal etmek” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan davanın diğer sanıkları Didem Ç. ve Yakup İ. ise duruşmaya gelmedi.

“GÖRÜNTÜLERİ EŞİME ATMAK DURUMUNDA KALDIM”

Olay tarihinde Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaptığını, ve yayınlanan görüntüler nedeniyle açığa alındığını belirten polis memuru Faruk K., “ihbar üzerine cinayetin yaşandığı otele gittik. İlçe müdürümüz Caner Bey’e bilgi aktarmak için kısa bir görüntü çektim. Görüntüyü WhatsApp’tan atacakken alttan eşim arayıp duruyordu. Görüntüyü eşime atmak durumunda kaldım. Yani meşgul olduğumu gösterir gibi bir durum oldu” dedi.

“O GÜN BİR BASİRETSİZLİK OLDU”

Hakimin, “Her cinayeti eşine gönderiyor musunuz? Arşiv mi yapıyorsunuz?” diye sorması üzerine Faruk K. şunları söyledi: “O gün bir basiretsizlik oldu. Görüntüyü atarken Vatan Şaşmaz olduğunu bilmiyordum, yerde yüzüstü yatıyordu. Benden 5 dakika sonra Caner müdür geldi. Görüntüyü ona atmama gerek kalmadı. Üzgünüm, 1,5 senedir açıktayım. Çalışmıyorum, maaş almıyorum”

“CEZA VERECEKSENİZ BANA VERİN”

Faruk K.’nın. eşi Sibel K. ise “Eşim normal şartlarda her gün beni bir kaç kez arardı. Ancak olay günü hiç aramadı. Daha önce İstanbul’daki patlamada eşim kıl payı kurtulduğu için kendisini merak ettim. Bu yüzden defalarca aradım” diye konuşunca hakim, “Koleksiyon mu yapıyorsunuz?” diye sordu. Sibel K. ise hakimin bu sorusuna, “Eşim görüntüyü attıktan sonra, bir süre sonra ölenin kimliği tespit edilmiş. Eşim bana bunu da yazdı. Kardeşlerimle bir grubumuz vardı. Kız kardeşim Vatan şaşmaz ölmüş diye yazınca, ‘Evet, görüntüsü de var’ yazıp gruba görüntüyü attım. Eşim 1,5 yıldır zaten cezasını çekiyor. Suçlu benim. 1,5 yıldır mağduruz. Kirada oturuyoruz. Bir ceza verecekseniz bana verin. Sanıklardan Yakup İ. erkek kardeşimdir. Ona da görüntüleri gönderdim. Amacım olaydan menfaat sağlamak değildi. Didem Ç. adlı kişiyi ben de tanımıyorum” diye yanıt verdi.
Davanın sanıklarından Didem Ç.’nin savunmasının talimatla alınması için Antalya’daki Asliye Ceza Mahkemesi’ne yazı yazılmasını karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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